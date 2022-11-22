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"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду. В сообщении на сайте команды говорится, что португальский спортсмен покидает клуб немедленно и по обоюдному согласию.

"Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух сезонов на "Олд Траффорд", 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении.

"Все в "Манчестер Юнайтед" по-прежнему сосредоточены на продолжении развития команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле", — указывается в сообщении клуба.

На днях Роналду дал интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. Спортсмен сказал, что тен Хаг и он не испытывают уважения друг у другу. Кроме того, по словам Роналду, его сделали крайним за результаты команды в нынешнем сезоне. Португалец также отметил, что его вынуждали покинуть команду на фоне смены тренерского состава. Клуб официально заявил об ответных шагах после интервью Роналду.

Португальский футболист вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года из итальянского "Ювентуса". Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год. Тогда он трижды побеждал на чемпионате Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны. В составе "Манчестер Юнайтед" он также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

По информации спортивных журналистов Роналду может перейти в клуб высшей лиги США и Канады или же перебраться в Саудовскую Аравию. Там ему готовы платить большие деньги, но португалец якобы хочет остаться в Европе, чтобы играть в Лиге чемпионов. Согласно последним слухам, кандидатуру футболиста рассматривают в мадридском "Реале" и английском "Челси".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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