Марина Овсянникова опровергла информацию о своём отравлении

Бывшая сотрудница российского Первого канала Марина Овсянникова опровергла информацию о её якобы отравлении. В своём телеграм-канале она сообщила, что действительно попала в больницу в Париже после того, как ей стало плохо на улице. Но анализы не обнаружили в её крови токсичных веществ.

"Никакого "белого порошка", как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было", - подчеркнула Овсянникова.

Также она рассказала, что парижская полиция решила провести расследование по подозрению в отравлении, учитывая, что она является оппоненткой Кремля. "В этом нет ничего удивительного, поскольку путинская Россия давно уже ассоциируется с войной и отравлениями политиков и журналистов", - написала экс-редактор.

12 октября французские СМИ сообщали, что Овсянникова госпитализирована, и что её плохое самочувствие может быть вызвано действием яда.