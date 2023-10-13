Марина Овсянникова опровергла информацию о своём отравлении

Бывшая сотрудница российского Первого канала Марина Овсянникова опровергла информацию о её якобы отравлении. В своём телеграм-канале она сообщила, что действительно попала в больницу в Париже после того, как ей стало плохо на улице. Но анализы не обнаружили в её крови токсичных веществ.
"Никакого "белого порошка", как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было", - подчеркнула Овсянникова.
Также она рассказала, что парижская полиция решила провести расследование по подозрению в отравлении, учитывая, что она является оппоненткой Кремля. "В этом нет ничего удивительного, поскольку путинская Россия давно уже ассоциируется с войной и отравлениями политиков и журналистов", - написала экс-редактор.
12 октября французские СМИ сообщали, что Овсянникова госпитализирована, и что её плохое самочувствие может быть вызвано действием яда.
- В начале октября суд в Москве заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам лишения свободы по статье о "фейках про российскую армию". Поводом для этого стал её пикет на фоне Кремля в июле 2022 года. Тогда Овсянникова развернула плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями убитых в Украине детей.
- В марте 2022 года, будучи сотрудницей Первого канала, Овсянникова с плакатом "Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут" выбежала в прямой эфир новостной программы "Время". В тот же день она записала видеообращение, в котором призвала выходить на митинги. За это Овсянникову признали виновной в "организации публичного мероприятия без подачи уведомления" и оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого она уволилась и уехала из России.
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