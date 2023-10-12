Прокуратура Парижа начала расследование по факту возможного отравления бывшей сотрудницы российского Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом сообщает AFP.
По информации издания Le Figaro, в четверг Овсянниковой стало плохо возле её дома в центре Парижа. Журналистка утверждает, что её "отравили русские".
В начале октября суд в Москве заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам лишения свободы по статье о "фейках про российскую армию". Поводом для этого стал её пикет на фоне Кремля в июле 2022 года. Тогда Овсянникова развернула плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями убитых в Украине детей.
- В марте 2022 года, будучи сотрудницей Первого канала, Овсянникова с плакатом "Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут" выбежала в прямой эфир новостной программы "Время". В тот же день она записала видеообращение, в котором призвала выходить на митинги. За это Овсянникову признали виновной в "организации публичного мероприятия без подачи уведомления" и оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого она уволилась и уехала в Германию, где проработала несколько месяцев.
- В июле 2022 года Овсянникова вернулась в Россию – по её словам, чтобы закончить споры с бывшим мужем относительно опеки над детьми. После возвращения её трижды штрафовали по статье о дискредитации армии.
- В августе 2022 года в отношении Овсянниковой завели дело по статье о "фейках про армию" и отправили под домашний арест. В октябре 2022 года Овсянникова сбежала с дочерью из-под домашнего ареста за границу. После этого МВД объявило её в розыск, а суд – заочно арестовал.
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