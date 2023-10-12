Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Во Франции расследуют возможную попытку отравления Марины Овсянниковой

Марина Овсянникова

Прокуратура Парижа начала расследование по факту возможного отравления бывшей сотрудницы российского Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом сообщает AFP.

По информации издания Le Figaro, в четверг Овсянниковой стало плохо возле её дома в центре Парижа. Журналистка утверждает, что её "отравили русские".

В начале октября суд в Москве заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам лишения свободы по статье о "фейках про российскую армию". Поводом для этого стал её пикет на фоне Кремля в июле 2022 года. Тогда Овсянникова развернула плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями убитых в Украине детей.

  • В марте 2022 года, будучи сотрудницей Первого канала, Овсянникова с плакатом "Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут" выбежала в прямой эфир новостной программы "Время". В тот же день она записала видеообращение, в котором призвала выходить на митинги. За это Овсянникову признали виновной в "организации публичного мероприятия без подачи уведомления" и оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого она уволилась и уехала в Германию, где проработала несколько месяцев.
  • В июле 2022 года Овсянникова вернулась в Россию – по её словам, чтобы закончить споры с бывшим мужем относительно опеки над детьми. После возвращения её трижды штрафовали по статье о дискредитации армии.
  • В августе 2022 года в отношении Овсянниковой завели дело по статье о "фейках про армию" и отправили под домашний арест. В октябре 2022 года Овсянникова сбежала с дочерью из-под домашнего ареста за границу. После этого МВД объявило её в розыск, а суд – заочно арестовал.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG