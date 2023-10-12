Прокуратура Парижа начала расследование по факту возможного отравления бывшей сотрудницы российского Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом сообщает AFP.

По информации издания Le Figaro, в четверг Овсянниковой стало плохо возле её дома в центре Парижа. Журналистка утверждает, что её "отравили русские".

В начале октября суд в Москве заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам лишения свободы по статье о "фейках про российскую армию". Поводом для этого стал её пикет на фоне Кремля в июле 2022 года. Тогда Овсянникова развернула плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями убитых в Украине детей.