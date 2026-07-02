Массированный удар по Киеву: 18 погибших, десятки раненых

Российские войска в ночь на второе июля нанесли массированный удар по Киеву. По последним данным, погибли 18 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее со ссылкой на местные власти сообщалось о 17 погибших. Пострадали 85 человек, в том числе два ребёнка.

Мэр Виталий Кличко сообщал, что 70 раненых госпитализированы. Кличко назвал произошедшее "страшной ночь для Киева и самой массированной атакой врага". "Повреждения имеются во всех районах города. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Дарницком районе. Часть дома буквально снесло. Там идет поисково-спасательная операция. Под завалами ищут людей", - пишет Виталий Кличко. 3-е июля в украинской столице, по его словам, объявлено днём траура.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отмечал, что в результате атаки есть повреждения и разрушения более чем в 30 местах во всех районах города. Повреждено более 20 жилых домов. Спасатели, по его сведениям, продолжают работать в 15 локациях.

В Дарницком районе были частично разрушены жилые пятиэтажные и девятиэтажные дома, верхние этажи 16-этажного дома и частные дома. В Шевченковском районе горела кровля семиэтажного жилого дома и здание гостиницы, поврежден пятиэтажный дом.

В Голосеевском районе произошел пожар на техническом этаже 16-этажного дома, в Печерском районе разрушен девятиэтажный дом, в Оболонском районе произошел пожар на территории склада, в Святошинском районе повреждены два частных жилых дома, в Деснянском районе – жилой девятиэтажный дом.

В Минобороны России заявили, что нанесли удар по Украине "в ответ на атаки украинской стороны на гражданскую инфраструктуру". "В результате удара оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования в сочетании с БПЛА поражены предприятия ВПК и объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", – утверждают в российском военном ведомстве.

В Киевской области в результате российских обстрелов пострадали два человека.

Как сообщили в ежедневной сводке Воздушные силы ВСУ, в ночь на четверг российские военные атаковали территорию Украины 74 ракетами и 496 беспилотниками. Зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных дронов в 33 локациях, а также падение сбитых обломков в 18 районах. Основным направлением удара стал Киев, отмечается в сводке.

В Минэнерго Украины сообщили, что в результате ударов по энергетическим объектам без света осталась часть потребителей в Киеве, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Наиболее сложной остается ситуация в Сумской области. В Донецкой области во время выполнения работ на энергообъекте ранены три человека.

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