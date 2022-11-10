Мобилизованных из Курской области вернули с передовой в воинскую часть 

Мобилизованных жителей Курской области переправили из Луганской области Украины обратно в воинскую часть после того, как их жёны сначала потребовали от властей вывести мужей с передовой, а затем, не дождавшись ответа, сами приехали на границу с Украиной и пообещали сделать это своими силами.
Как сообщает телеканал Настоящее время, родные мобилизованных приехали в приграничный с Украиной город Валуйки Белгородской области и записали видеообращение, в котором заявили, что готовы отправиться на фронт и вывозить мобилизованных на попутках. Также они заявили, что призывников "отправляют на передовую и кидают в мясо" без вещей первой необходимости.
По данным издания "Сота", вернуть мобилизованных обратно распорядилось в итоге командование их части, которое теперь решает, нужно ли признавать солдат дезертирами.
Накануне военнослужащий из Курской области, призванный в армию в рамках так называемой "частичной мобилизации", рассказал о больших потерях российских военных в Луганской области Украины. Запись телефонного разговора мобилизованного со своими родными опубликовало издание "Вёрстка".
Со слов военнослужащего, группу мобилизованных отправили на передовую "на убой", без должного вооружения и снаряжения. "Парней "двухсотых" грузят... Вооружения вообще нет. Работает артиллерия, но она бьёт не туда. У нас оружие 1985-го года. Броня осколками прогибается... Помогите нам. Мы не хотим быть мясом", - говорит на записи военнослужащий, добавляя, что группа мобилизованных, в которую он входит, "устроила бунт" и отказывается выполнять дальнейшие боевые задания.
После этого около пятидесяти родственников мобилизованных из Курска два дня подряд выходили к зданию военной прокуратуры и администрации области. Они требовали отозвать с передовой солдат, которые, с их слов, не имеют боевого опыта.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе, а приоритет должен был отдаваться тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны были пройти соответствующую подготовку.
- Правозащитники регулярно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многих из призывников, не прошедших даже медосмотры, сразу отправляют на передовую. С начала октября в СМИ почти ежедневно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины.
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