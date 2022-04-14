"Украина сорвала джекпот". Что случилось с крейсером "Москва"?

По данным Пентагона, российский ракетный крейсер "Москва", о попадании в который крылатыми ракетами сообщили украинские власти, получил серьезные повреждения, но остался на плаву. Министерство обороны России минувшей ночью сообщило о "пожаре, вызвавшем детонацию боезапаса" и "эвакуации экипажа", но в четверг уже отчиталось о том, что "Москва" своим ходом возвращается в порт Севастополя.

Поздним вечером 13 апреля глава Одесской областной военной администрации полковник Максим Марченко написал в телеграме, что флагман российского черноморского флота ракетный крейсер "Москва" был обстрелян двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Спустя несколько часов Министерство обороны подтвердило агентству ТАСС, что на корабле произошел пожар. "В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", – заявили в ведомстве, добавив, что причины возгорания устанавливаются.

Если крейсер, который активно участвовал в войне с Украиной, действительно сохранил плавучесть, подтвердить это можно будет с помощью спутниковых снимков или просто с помощью очевидцев, которые наверняка сфотографируют его при появлении в порту. Пока же случившееся с русским военным кораблем окутано завесой тайны: по одной версии, ракеты "Нептун" поразили его, пока систему ПВО "Москвы" отвлекал беспилотник "Байрактар", по другой – крейсер поразили американской противокорабельной ракетой "Гарпун", которые Украина могла получить от Великобритании, по третьей – возгорание и подрыв боезапаса не связаны с действиями Украины.

Представитель Пентагона Джон Кирби в четверг днем в интервью CNN сказал, данные США также свидетельствуют о том, что "Москва" осталась на плаву. Крейсер, заявил Кирби, явно поврежден, но Пентагон не может подтвердить или опровергнуть, что повреждения были получены в результате украинской атаки.

"Украинская атака – правдоподобная версия"

О том, что могло произойти с российским крейсером, Радио Свобода рассказал исследователь и эксперт по российским военно-морским силам Эйч Ай Саттон (H I Sutton), создатель сайта "Тайные берега" и автор книг о российском флоте.

– "Москва" – флагманский корабль Черноморского флота. Есть ли у него кроме символического военное значение, и если да, то какое?



– Крейсер "Москва" определенно играл военную роль в конфликте на Украине, вероятно, командную роль, хотя также возможно, такую роль временами играли и некоторые из других более современных российских боевых кораблей. Вероятно, он также был задействован в противовоздушной обороне. У него две основные системы вооружения. Одна из них – противокорабельная, она не очень актуальна в этой войне, поскольку украинский флот был достаточно быстро нейтрализован Россией. Вторая – противовоздушная оборона большой дальности, это был ключевой актив "Москвы", который определял, в каком месте крейсер должен находиться в тот или мной момент.



– Если это был ракетный удар, почему системы ПВО "Москвы" не смогли его предотвратить?



– Мы не знаем всех обстоятельств случившегося. "Москва" оснащена тремя ступенями противоракетной обороны. Первый – это ЗРК С-300Ф "Форт", схожий с обычными системами С-300 наземного базирования. По своим параметрам С-300 близки к американским "Патриотам", это система дальнего радиуса действия. Кроме этого у "Москвы" есть ПВО среднего радиуса действия и, наконец, артиллерийские установки ближнего радиуса действия, очень скорострельные. В то же время все эти три системы довольно устаревшие, они из 70–80-х годов. Многое зависит от внутренних обстоятельств – как осуществлялось управление, были ли включены все радары и так далее.



– Кажутся ли вам убедительными заявления, что крейсер пострадал от удара украинских ракет?



– Да. То, что это была украинская атака, – наиболее правдоподобный вариант, хотя некоторые российские медиа пытаются представить ситуацию неоднозначной, пишут о происшествии, не связанном с военными действиями. Да, у Украины есть противокорабельные мины, но версия ракетного удара мне все-таки кажется более вероятной, хотя пока я с осторожностью говорил бы о том, что был именно он.



– В связи с атакой на "Москву" упоминаются украинские крылатые ракеты "Нептун" и американские "Гарпун", которые Украина, возможно, уже получила от Великобритании. Как вы думаете, что из этого скорее было применено?



– Не знаю. До настоящего момента не было достоверно известно, что Украина обладает стартовыми комплексами хотя бы для одного из этих типов ракет. Приходится опираться на слухи. Ракета "Нептун" – украинская модернизация советской ракеты, но ее массовое производство еще не должно было начаться – а теперь, возможно, этому помешала война. То же самое с ракетами "Гарпун", об этом ходили слухи, но подтверждения, что они уже поставлены Украине, пока нет. В то же время нужно сказать, что из-за больших размеров такого крейсера и его конструкции это, скорее всего, были именно противокорабельные ракеты. Теоретически это могли бы быть и другие ракеты, но из-за сложности наведения на морские цели это маловероятно. Я не думаю, например, что это могла быть небольшая ракета, запущенная с беспилотника, или что-то в этом роде.

Испытательный пуск украинской противокорабельной ракеты "Нептун":

– "Москва" действительно очень большой корабль. С одной стороны, это делает его удобной мишенью, с другой – поражение любых морских целей, в том числе определение для этого их актуальных координат, дело очень сложное. Как вы думаете, могла ли Украине для этого понадобиться помощь НАТО с разведданными?

– Понятия не имею. В том смысле, что мне об этом ничего не известно.



– В теории это посильная задача для украинской армии?



– Прицельный огонь по морской цели – это действительно очень сложное дело, особенно в плохую погоду и на большом расстоянии. Впрочем, я не исключаю, что тут сыграла свою роль удача, как это было в случае с большим десантным кораблем "Саратов", сгоревшим в порту Бердянска. Я имею в виду, что в обоих случаях все могло пойти совсем по-другому, не так удачно для Украины. Поразить морскую цель очень тяжело, но чтобы определить координаты цели, можно использовать и открытые источники. Например, посмотреть по имеющимся данным, как обычно ведет себя тот или иной корабль, и попытаться предсказать его маршрут. Мы не знаем, в какой точке Черного моря произошел инцидент с "Москвой", но рано или поздно мы это узнаем и сможем посмотреть, насколько предсказуемым было появление крейсера в этой точке. Северная часть Черного моря сравнительно невелика, но все же не настолько, чтобы можно было запустить ракету в приблизительную точку и рассчитывать, что она попадет в цель.

"Заменить "Москву" просто нечем"



– Что вы думаете о версии, согласно которой внимание экипажа крейсера было отвлечено беспилотником "Байрактар", из-за чего и был пропущен основной удар?



– Звучит правдоподобно, но надо помнить о больших расстояниях, вряд ли это был беспилотник, который летал прямо над кораблем. Я думаю, один из факторов заключается в том, что Россия действовала в Черном море исходя из представления о крайне низком уровне угрозы для своих кораблей. Россия знала, что у Украины могут быть и ракеты, которые способны поразить корабль, и авиация, но при этом они не стеснялись открыто швартовать свои корабли в "домашнем" порту в Севастополе. Конечно, "Москву" атаковали не там, но это показывает, что Россия не воспринимала украинскую угрозу всерьез. Сейчас они могут перестроиться под новую реальность, независимо от того, был ли Украиной использован дрон. Если дрон был использован и если Россия проглотила его как "наживку", это может быть хорошей новостью для Украины. Это значит, что Украина может продолжать действовать так же, но российские корабли уже будут опасаться концентрироваться на дронах. Другими словами, Россия уже не будет чувствовать себя так свободно.

– Можно ли сказать, что в случае потери флагманского крейсера российский флот в Черном море стал более уязвим?



– Да. Если "Москва" выведена из строя, это, скорее всего, сделает другие корабли более уязвимыми, особенно если они продолжат действовать в том же беспечном духе, что и раньше. Вообще, "Москва" совсем не была очевидной целью. Это не значит, что у Украины не было каких-то причин охотиться именно за этим кораблем. Так или иначе, с "Москвой" украинцы сорвали джекпот, хотя у России есть и другие, более современные боевые корабли, которые лучше защищены. Вместе с этим большие десантные корабли, разведывательные катера, минные тральщики и другие типы кораблей были бы для Украины более легкой мишенью. В последнее время Россия несколько раз отправляла десантные корабли к украинским берегам, что называется, для "демонстрации". Они подплывают к Украине на такое расстояние, что вы думаете: "они собираются высадить десант", но потом уходят. Если Украина действительно задействовала противокорабельный ракетный комплекс, эти корабли в такой ситуации будут легкой мишенью, они будут почти беззащитны. То же и с разведывательными кораблями, которые действуют гораздо ближе к Украине, чем крейсер.



– "Москва" была спущена на воду почти полвека назад. Несколько раз крейсер был на грани списания. Почему Россия решила его сохранить, были ли у нее альтернативные варианты?



– У России попросту нет возможностей строить такие большие корабли. Были большие проблемы даже с самими проектами таких кораблей. В любом случае, серьезных попыток построить что-то крупнее фрегата Россия не предпринимала. У России есть два тяжелых крейсера, они значительно больше "Москвы", один из них сейчас проходит модернизацию. Так что России просто нечем было заменить "Москву", если она хотела иметь в составе своего флота корабль такого класса.



– Насколько серьезную угрозу для Украины продолжает представлять собой российской флот в Черном море? Могут ли россияне начать действовать интенсивнее? Незадолго до войны вы говорили, что Россия вряд ли первым делом будет предпринимать попытки десантироваться на украинский берег. Так и произошло – пока ни одного случая высадки десанта не было. Но при этом мы видим многочисленные запуски крылатых ракет с российских кораблей.

– Я думаю, что есть два сценария. С одной стороны, мы видим признаки того, что Россия вряд ли пойдет на эскалацию боевых действий на море. Вспомните все тот же взрыв и пожар в порту Бердянска. Этот порт был стратегически важен для пополнения запасов, и именно так Россия собиралась использовать в Азовском море свои десантные корабли. Не для высадки десанта, а для обеспечения своей наземной группировки на передовой. Этот полузатопленный десантный корабль так и стоит там, и мы не видели, чтобы Россия пыталась вернуться в порт Бердянска с другими десантными кораблями.

Если бы Россия была в отчаянном положении, она, несомненно, могла бы рискнуть и в теории пожертвовать еще одним или несколькими кораблями ради активизации действий. В конце концов, любая война подразумевает риски такого рода. Однако они так не делают, они придерживаются довольно консервативной тактики. Возможно, вообще все действия российского флота в этой войне – это такая попытка показать командованию свою важность, вопреки выбранной этим командованием стратегии ведения войны. Так или иначе, потеря флагманского крейсера немного охладит пыл российского флота, из-за угрозы поражения противокорабельными ракетами их действия будут менее авантюрными. В то же время они наверняка продолжат запускать крылатые ракеты из своей "домашней" акватории Севастополя, как они делали это раньше, – считает эксперт.

История проекта "Атлант"

Ракетный крейсер "Москва" был заложен в 1976 году на Николаевском судостроительном заводе – верфи, основанной в конце 18-го века, где был построен в том числе знаменитый броненосец "Потемкин". Спущенный на воду в 1979 году и изначально получивший название "Слава" новый крейсер стал головным кораблем советского проекта 1164 "Атлант". Задачей тяжеловооруженных крейсеров этого проекта был контроль над ключевыми для СССР зонами Мирового океана и борьба с ударными группами и авианосцами. Проект "Атлант" рассматривался как более дешевая, но сравнимая по эффективности альтернатива атомным крейсерам проекта "Орлан", в число которых входит, например, остающийся в строю "Петр Великий".

Изначально планировалось построить 10 крейсеров проекта 1164, но заложено было 4 корабля, а достроено только 3. Все три остаются в составе ВМФ России: "Варяг" – флагман Тихоокеанского флота, "Маршал Устинов" – в составе Северного флота, "Москва" (бывший "Слава"), самый старый из трех, – флагман Черноморского флота.

Ключевым вооружением крейсеров проекта 1164 были противокорабельные крылатые ракеты типа "Базальт" с максимальной дальностью до 550 километров. Вооружение "Атлантов", которые называли "убийцами авианосцев", имеет перекос в сторону наступательного по сравнению с оборонительным. Крейсеры этого проекта, включая "Москву", оборудованы тремя эшелонами системы ПВО, в которую входит один ЗРК С-300 "Форт", две зенитно-ракетные установки "Оса-МА" (средний рубеж) и 6 скорострельных артиллерийских установок АК-630 (ближний рубеж). При этом комплекс "Оса-МА" устарел еще в середине 80-х – она малоэффективна против низколетящих целей (менее 25 метров над уровнем моря), а "Форт" обслуживается всего одной радиолокационной системой, выход которой из строя полностью лишает корабль дальней ПВО.

Самое известно событие в советской биографии "Славы" произошло в конце 1989 года, когда на крейсере у берегов Мальты должны были пройти переговоры Михаила Горбачева с Джорджем Бушем-старшим. Из-за начавшегося шторма они были перенесены на более комфортабельный пассажирский лайнер "Максим Горький". Вскоре после этого крейсер вернулся в Николаев для капитального ремонта и модернизации. На фоне развала СССР на это не оказалось средств. В середине 1990-х командование Черноморского флота обратилось в правительство Москвы с просьбой взять над кораблем шефство – так у крейсера появилось новое название, а у флота – деньги на ремонт.

Крейсер, получивший за время ремонта новые комплексы противокорабельных ракет "Вулкан" вместо "Базальтов", вернулся в строй в 1999 году. После нескольких учебных походов, в 2008 году он принял участие в войне в Грузии. Появление флагмана ЧФ у побережья Грузии было чисто демонстративным, в боевых действиях на море, в ходе которых были уничтожены три грузинских катера, он не участвовал.

В конце 2015 года крейсер "Москва" занял позиционный район у берегов Сирии в районе Латакии. Его задачей было прикрытие авиационной группировки ВКС РФ. Но уже в следующем году "Москву" в Средиземном море сменил крейсер "Варяг" этого же проекта, а флагман ЧФ вернулся в Севастополь. В 2016 году крейсер еще принял участие в параде на день ВМФ, но тем временем уже решалась его дальнейшая судьба. Рассматривалось три варианта – утилизация давно устаревшего корабля, его модернизация на северодвинском заводе "Звездочка" или ремонт на севастопольском заводе. На модернизацию, в ходе которой крейсер могли бы оснастить современным ракетным и радиолокационным вооружением, у ВМФ не нашлось денег, но и выводить из состава флота "Москву" не решились. В итоге прямо в Севастополе был произведен капитальный ремонт силовой установки, на крейсере заменили дизель-генераторы и проводку, а также, по официальным данным, – радиотехнические средства (какие именно, не уточнялось).

"Москва" проходила ремонт с "ограниченной модернизацией", как иногда говорят, – "с элементами модернизации", не получив ряд современных боевых систем, в том числе, по ряду данных, не получив современные системы пожаротушения", – говорил в интервью РБК сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт по российскому флоту Илья Крамник.

В июле 2020 года на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе пообещали, что крейсер "Москва" прослужит еще "не один десяток лет". Вооружение флагмана при этом фактически не обновилось: в частности, его система ПВО не поменяла состав по сравнению с той, с которой крейсер был спущен на воду 40 лет назад. В первый поход после ремонта "Москва" вышла только летом 2021 года.