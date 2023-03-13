Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Польша предложила отправить своих врачей к Михаилу Саакашвили

Михаил Саакашвили

Власти Польши предложили отправить бригаду врачей к находящемуся в заключении экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Ранее Варшава предлагала перевезти Саакашвили в Польшу для лечения. Грузинская сторона настаивает, что политик получает всю необходимую медицинскую помощь. По словам самого Саакашвили и его сторонников, его состояние остаётся тяжёлым.

Представитель польского правительства Пётр Мюллер заявил, что для осмотра и лечения Саакашвили всё готово. Варшава ожидает только согласия грузинской стороны.

С октября 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отбывает шестилетний срок по обвинению в организации в 2005 году избиения спецназом МВД оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. В тюрьме состояние его здоровья серьёзно ухудшилось. Саакашвили потерял несколько десятков килограммов веса, у него проявились симптомы эндокринных, неврологических и психических расстройств.

Сейчас Саакашвили, продолжая оставаться под стражей, проходит лечение в частной медицинской клинике в Грузии. Однако его здоровье не улучшается.

Нездоровье Саакашвили может быть вызвано его голодовками в заключении. Сам он подозревает, что в тюрьме мог быть отравлен. Власти Грузии это отрицают.

13 марта Саакашвили заявил, что ему становится хуже. На своей странице в фейсбуке он пишет, что у него снова начались приступы помутнения сознания. Однако он обещает "бороться, пока дышит", предостерегает грузинских политиков от сотрудничества с Россией и сообщает, что после освобождения намерен поехать в Украину и помогать её президенту Владимиру Зеленскому. Саакашвили является гражданином Украины, власти этой страны требовали его освобождения.

  • В феврале в Грузии и других странах прошли митинги с требованиями освободить Саакашвили из тюрьмы по состоянию здоровья. То же самое призвал сделать и Европарламент. Сторонники Саакашвили называют сложившуюся ситуацию "политической местью пророссийских властей Грузии" и настаивают на том, что грузинские власти "либо не способны, либо не хотят лечить третьего президента Грузии". Суд в Тбилиси отказал адвокатам бывшего президента в требовании освободить его для лечения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG