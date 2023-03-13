Польша предложила отправить своих врачей к Михаилу Саакашвили

Власти Польши предложили отправить бригаду врачей к находящемуся в заключении экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Ранее Варшава предлагала перевезти Саакашвили в Польшу для лечения. Грузинская сторона настаивает, что политик получает всю необходимую медицинскую помощь. По словам самого Саакашвили и его сторонников, его состояние остаётся тяжёлым.

Представитель польского правительства Пётр Мюллер заявил, что для осмотра и лечения Саакашвили всё готово. Варшава ожидает только согласия грузинской стороны.

С октября 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отбывает шестилетний срок по обвинению в организации в 2005 году избиения спецназом МВД оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. В тюрьме состояние его здоровья серьёзно ухудшилось. Саакашвили потерял несколько десятков килограммов веса, у него проявились симптомы эндокринных, неврологических и психических расстройств.

Сейчас Саакашвили, продолжая оставаться под стражей, проходит лечение в частной медицинской клинике в Грузии. Однако его здоровье не улучшается.

Нездоровье Саакашвили может быть вызвано его голодовками в заключении. Сам он подозревает, что в тюрьме мог быть отравлен. Власти Грузии это отрицают.

13 марта Саакашвили заявил, что ему становится хуже. На своей странице в фейсбуке он пишет, что у него снова начались приступы помутнения сознания. Однако он обещает "бороться, пока дышит", предостерегает грузинских политиков от сотрудничества с Россией и сообщает, что после освобождения намерен поехать в Украину и помогать её президенту Владимиру Зеленскому. Саакашвили является гражданином Украины, власти этой страны требовали его освобождения.