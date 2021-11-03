Мать высланной из России правозащитницы хотят депортировать

Депортированная из России в Армению правозащитница Валентина Чупик сообщила о визите полиции домой к её матери в Подмосковье.

В письме Радио Свобода Чупик пишет, что полицейский представился участковым, но удостоверения не предъявтил. Он сообщил матери о вызове в суд из-за нарушения сроков пребывания в России и последующей высылке через центр временного содержания иностранцев в Егорьевске.

По словам правозащитницы, её матери 85 лет, она инвалид первой группы и страдает остеопорозом. Пожилая женщина может не перенести визита в суд и последующего содержания в центре для иностранцев, пишет Чупик. Она напомнила, что лица старше 70 лет, а также недееспособные и ограниченно дееспособные люди в России не привлекаются к ответственности в форме административного выдворения.

Чупик и её мать – граждане Узбекистана. Мать правозащитницы запросила у узбекского посольства загранпаспорт для выезда к дочери в Армению. По словам Чупик, дипмиссия предупредила российские власти о том, что пожилая женщина намерена добровольно покинуть Россию, как только будут готовы документы.

Валентина Чупик – создатель правозащитной организации "Тонг Жахони" ("Утро мира"), занимающейся правами мигрантов. В 2009 году она получила убежище в России. В ночь на 25 сентября Чупик задержала погранслужба ФСБ по прилёте в Москву из Еревана. Её лишили статуса беженца и запретили ей въезд в страну до 2051 года. Через несколько дней Чупик удалось улететь в Армению.

Коллеги правозащитницы полагают, что её задержание может быть местью властей за активную гражданскую деятельность. Сообщалось, что на родине в Узбекистане её жизни может угрожать опасность. 30 сентября Европейский суд по правам человека запретил России высылать её в Узбекистан.