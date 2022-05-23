Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Матросов "Москвы" пытаются признать погибшими "в результате катастрофы"

Ракетный крейсер "Москва", 2007 год

Родителям срочников, проходившим службу на крейсере "Москва", предлагают признать сыновей "умершими в результате катастрофы", говорится в публикации "Новой газеты. Европа".

Военный комиссариат Республики Крым сообщил матери Мухаммеда Муртазаева, что её сын числится в списке без вести пропавших. "Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести в результате катастрофы в открытом море на гвркр "Москва" 13 апреля 2022 года", – говорилось, как утверждает Муртазаева, в письме ведомства.

Аналогичную историю рассказала мать другого погибшего срочника, которая просит не называть своего имени. Подразделения Минобороны при этом настоятельно просят родителей подписать документы с формулировкой о гибели в результате катастрофы и отрицают участие крейсера в так называемой специальной операции.

Как пишет издание "Новая газета. Европа", родители срочников продолжают добиваться правды от командования и собираются подавать коллективный иск к Минобороны РФ.

  • С момента гибели крейсера "Москва" прошло больше месяца. До сих пор Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих. Хотя родители матросов со слов сыновей рассказывали о не менее чем 40 погибших. Количество раненых и эвакуированных так и остаётся неизвестным.
  • В середине апреля крейсер "Москва" затонул. Киев утверждает, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара.
  • Президент России Владимир Путин утверждал, что к участию в "спецоперации" не привлекаются военнослужащие-срочники. Однако известно, что в экипаже "Москвы" срочники были, это признало само командование. Ответ прокуратуры, очевидно, призван доказать, что гибель корабля и части его экипажа никак не связана с войной.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG