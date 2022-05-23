Матросов "Москвы" пытаются признать погибшими "в результате катастрофы"

Родителям срочников, проходившим службу на крейсере "Москва", предлагают признать сыновей "умершими в результате катастрофы", говорится в публикации "Новой газеты. Европа".

Военный комиссариат Республики Крым сообщил матери Мухаммеда Муртазаева, что её сын числится в списке без вести пропавших. "Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести в результате катастрофы в открытом море на гвркр "Москва" 13 апреля 2022 года", – говорилось, как утверждает Муртазаева, в письме ведомства.

Аналогичную историю рассказала мать другого погибшего срочника, которая просит не называть своего имени. Подразделения Минобороны при этом настоятельно просят родителей подписать документы с формулировкой о гибели в результате катастрофы и отрицают участие крейсера в так называемой специальной операции.

Как пишет издание "Новая газета. Европа", родители срочников продолжают добиваться правды от командования и собираются подавать коллективный иск к Минобороны РФ.