Матросов "Москвы" пытаются признать погибшими "в результате катастрофы"

Родителям срочников, проходившим службу на крейсере "Москва", предлагают признать сыновей "умершими в результате катастрофы", говорится в публикации "Новой газеты. Европа".Военный комиссариат Республики Крым сообщил матери Мухаммеда Муртазаева, что её сын числится в списке без вести пропавших. "Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести в результате катастрофы в открытом море на гвркр "Москва" 13 апреля 2022 года", – говорилось, как утверждает Муртазаева, в письме ведомства.
Аналогичную историю рассказала мать другого погибшего срочника, которая просит не называть своего имени. Подразделения Минобороны при этом настоятельно просят родителей подписать документы с формулировкой о гибели в результате катастрофы и отрицают участие крейсера в так называемой специальной операции.
Как пишет издание "Новая газета. Европа", родители срочников продолжают добиваться правды от командования и собираются подавать коллективный иск к Минобороны РФ.
- С момента гибели крейсера "Москва" прошло больше месяца. До сих пор Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих. Хотя родители матросов со слов сыновей рассказывали о не менее чем 40 погибших. Количество раненых и эвакуированных так и остаётся неизвестным.
- В середине апреля крейсер "Москва" затонул. Киев утверждает, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара.
- Президент России Владимир Путин утверждал, что к участию в "спецоперации" не привлекаются военнослужащие-срочники. Однако известно, что в экипаже "Москвы" срочники были, это признало само командование. Ответ прокуратуры, очевидно, призван доказать, что гибель корабля и части его экипажа никак не связана с войной.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.