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Археология

Выборы как карго-культ. Эфир в 18:05

Зачем диктатурам нужно голосование? Обсуждают политологи Андрей Колесников и Александр Морозов

Сентябрьские выборы в Госдуму проходят как спецоперация: зачистка политического поля, новые репрессивные законы, аресты оппозиционных активистов. Зачем авторитарному режиму нужен дорогостоящий спектакль выборов, в которых он все равно победит? Зачем ходят голосовать избиратели? И могут ли выборы что-либо реально поменять в России?

Участвуют: Андрей Колесников, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги, и Александр Морозов, политолог (Прага). Эфир в 18:05.

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