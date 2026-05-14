Майские отставки

Сразу два главы приграничья подали в отставку. Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз 13 мая ушли "по собственному желанию". Их оставку Владимир Путин принял сразу.

Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Путин назначил Александра Шуваева, он воевал в Украине. По данным Телеграм-канала ЧТД, бойцов его бригады обвиняют в расстреле военнопленных. Шуваев также участвовал в российско-грузинской войне и в военной операции в Сирии. Как выяснила "Новая газета Европа", изначально назначение Шуваева отложили - он мог напиться перед встречей с Владимиром Путиным.

Врио главы Брянской области Кремль назначил Егора Ковальчука, выпускника "школы губернаторов" Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В 2024 году Ковальчук возглавил "правительство" самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Что касается отправленных в отставку губернаторов, то Богомаз попал в Государственную Дума - он занял место представлявшего Татарстан Айрата Фаррахова от "Единой России", который сложил полномочия. А вот Гладкова могут отправить в частично признанную Абхазию послом от России, также ему прочат место замминистра экономического развития. Официального поддтверждения ни тому, ни другому пока нет.

Гладков был губернатором Белгородской области с 2021 года. Слухи о его отставке появились в апреле 2026 года. Политолог Александр Кынев считает, что Гладкова могли погубить амбиции. Его фигура воспринимается системой очень осторожно.

Почему Путин решил отправить в Белгородскую область ветерана войны против Украины и как обстоит судьба так называемой новой российской элиты во власти? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиком Дмитрием Гудковым и политологом Аббасом Галлямовым.