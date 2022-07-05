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McDonald's приостановил свою работу в Казахстане

В Казахстане приостановили работу все рестораны сети McDonald's. Соответствующее объявление появилось в инстаграме компании.

В сообщении говорится, что приостановка произошла "по техническим причинам" - из-за неполадок на стороне оператора фискальных данных. Когда рестораны снова откроются, не уточняется.

McDonald's работает в Казахстане с 2016 года. По состоянию на весну 2022 года в стране было 23 ресторана в 6 городах.

Журнал Forbes ранее писал, что после приостановки работы McDonald's в России у сети в Казахстане могут возникнуть сложности, так как более половины продукции казахстанские рестораны получали от поставщиков из России.

Российская сеть McDonald's из-за войны с Украиной ушла из России. Российский бизнес компании купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Сеть новых ресторанов называется "Вкусно - и точка".

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