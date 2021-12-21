МЧС: в "Листвяжной" отсутствовали данные навигационных датчиков

Диспетчеры шахты "Листвяжная", где в ноябре погиб 51 человек, не смогли предоставить горноспасателям данные навигационных датчиков, которые позволяют определить местонахождение шахтеров под землей. Об этом ТАСС сообщил глава МЧС России Александр Чуприян.

По его словам, из-за отсутствия данных горноспасатели не могли найти шахтеров, оставшихся на глубине. "Сейчас местонахождение шахтеров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось", - заявил Чуприян.

Глава МЧС заявил, что "нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются". В компании "СДС-Уголь" редакции Сибирь.Реалии заявили, что не комментируют заявление Чуприяна.

25 ноября на шахте "Листвяжная" произошёл взрыв метана, под землёй были 285 человек. Большую часть удалось эвакуировать. Погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей, 92 человека пострадали. Спасательные работы несколько раз останавливали из-за угрозы взрыва. Всех оставшихся под землёй признали погибшими.

Родственники пострадавших в аварии утверждают, что за последние годы на шахте "Листвяжная" были выявлены десятки нарушений, однако руководство не устраняло их, вынуждая горняков работать в заведомо опасных для жизни условиях. Шахтёры утверждают, что руководство "Листвяжной" заклеивало датчики, таким образом на предприятии скрывали реальный уровень концентрации метана.

В рамках расследования уголовного дела об аварии на шахте были арестованы и сейчас находятся в СИЗО собственник "СДС-Угля" Михаил Федяев, директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок. По делу о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, проходят главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и его коллега Вячеслав Семыкин. Также СМИ сообщали о том, что из России в Монако сбежал бывший депутат Госдумы Владимир Гридин, которого называют "теневым" владельцем "Листвяжной".