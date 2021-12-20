"Известия": "теневой" владелец шахты "Листвяжная" сбежал в Монако

Из России в Монако уехал бывший депутат Госдумы Владимир Гридин, которого газета "Известия" называет "настоящим владельцем" кузбасской шахты "Листвяжная", где недавно погибли более 50 человек. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на анонимные источники в следственных органах. По данным издания, Гридин и его сын Андрей даже после продажи 95% акций угледобывающего предприятия продолжали получали прибыль от экспорта добытого в Кузбассе угля.

"Все конечные бенефициары "Листвяжной" еще не установлены. Показания об участии Владимира Гридина в бизнесе и о его контроле над торговыми операциями в рамках сотрудничества со следствием дал один из арестованных менеджеров компании", - цитируют "Известия" источник в следственных органах. По данным издания, в 2021 году Гридины могли заработать 132 миллиона долларов.

Сибирь.Реалии со ссылкой на источник своего корреспондента сообщает, что информация о теневом контроле Гридина над шахтой носит заказной характер и опубликована, чтобы отвлечь внимание от ареста официального владельца шахты - бизнесмена Михаила Федяева.

Холдинг "СДС" принадлежит Федяеву, еще 5% акций - неустановленному юрлицу. Сделка, в ходе которой Федяев выкупил у Гридина акции ХК "СДС" и завладел долей в 95%, готовилась три года и завершилась в феврале 2021 года.

25 ноября на шахте "Листвяжная" произошёл взрыв метана, под землёй были 285 человек. Большую часть удалось эвакуировать. Погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей, 92 человека пострадало. Спасательные работы несколько раз останавливали из-за угрозы взрыва. Всех оставшихся под землёй признали погибшими.

Родственники пострадавших в аварии утверждают, что за последние годы на шахте "Листвяжная" были выявлены десятки нарушений, однако руководство не устраняло их, вынуждая горняков работать в заведомо опасных для жизни условиях. Шахтёры утверждают, что руководство "Листвяжной" заклеивало датчики - таким образом, на предприятии скрывали реальный уровень концентрации метана.

По данным Ростехнадзора, в этом году на шахте "Листвяжная" проведено 127 проверок, в итоге работу приостанавливали девять раз. Последняя проверка на взорвавшемся штреке якобы проводилась накануне трагедии, 24 ноября. По данным следствия, на самом деле её не было, а надзорные органы просто составили акты.

В рамках расследования уголовного дела об аварии на шахте были арестованы и сейчас находятся в СИЗО собственник "СДС-Угля" Михаил Федяев, директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок. По делу о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц проходят главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и его коллега Вячеслав Семыкин.