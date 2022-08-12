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МЭА: добыча нефти в России снизится на 20% к началу 2023 года

Добыча нефти в России сократится на 20% после вступления в силу запрета на её европейские поставки в декабре 2022 года. Сейчас Россия добывает в день лишь на 3% меньше нефти, чем до своего вторжения в Украину. Об этом сообщают агентство Bloomberg и газета The Guardian со ссылкой на Международное энергетическое агентство.

Согласно отчёту МЭА, около 2,3 миллиона баррелей российской нефти и нефтепродуктов в день "придётся найти новые дома" после вступления эмбарго Евросоюза на их импорт. С 5 декабря 2022 года Евросоюз планирует значительно сократить закупки российской нефти. Через два месяца после этого вступит в силу полный запрет на поставки российских нефтепродуктов в страны ЕС.

В июле Россия ежедневно добывала около 10,8 миллиона баррелей нефти. Это на 0,31 миллиона меньше, чем до её вторжения в Украину, подсчитали в МЭА.

При этом из-за санкций, которые были наложены на Россию в ответ на её агрессию, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в Европу, США, Японию и Южную Корею сократился почти на 2,2 миллиона баррелей в день. Однако перенаправление потоков в Индию, Китай, Турцию и другие страны, а также сезонно более высокий внутренний спрос смягчил потери.

В июне 2022 года Китай впервые обогнал Евросоюз как крупнейший импортёр российской нефти. Согласно отчёту МЭА, Китай импортировал 2,1 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,8 миллиона баррелей, которые закупал Евросоюз за тот же период.

  • МЭА пришло к выводу, что санкции в отношении России имеют "ограниченный эффект". В июле 2022 года Россия получила 19 миллиардов долларов от продажи нефти, в июне – 21 миллиард долларов, говорится в отчёте агентства.
  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран Евросоюза, а некоторые страны сами отказались от российского газа.

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