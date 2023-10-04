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Медучреждения обяжут передавать личные данные в военкоматы

Частные клиники и государственные медицинские учреждения будут обязаны передавать в военкомат личные данные мужчин призывного возраста. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, Минздрав получит рекомендации в ближайшее время.

Аналогичное постановление уже выпущено для Рособрнадзора. Образовательные учреждения теперь должны собирать данные об учащихся школ, колледжей и вузов и предоставлять их военкоматам. Вскоре такие же постановления, помимо Минздрава, получат налоговая инспекция, органы МВД, которые занимаются регистрацией граждан по месту жительства, и компании-работодатели – как государственные, так и частные.

Меры принимаются в ходе формирования единого реестра призывников во исполнение принятого в апреле закона о цифровизации воинского учёта, который предусматривает также рассылку электронных повесток призывникам.

Картаполов заявил, что передача личных данных из учреждений – в интересах самих призывников. "Это нужно для того, чтобы человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти, и если идти, то какие с собой брать документы, – сказал он. – Скажем, закончил он девять классов, поступил в профессиональное образовательное учреждение – данные о смене его статуса автоматически уйдут в реестр."

"Таким образом, у нас военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник – работает он или нет, а если работает, то где, где он зарегистрирован, имеются ли у него какие-либо тяжелые заболевания и так далее", – добавил депутат.

Ранее замминистра цифрового развития России Олег Качанов уточнил, что электронный реестр воинского учёта полноценно заработает не раньше 2025 года. Электронные повестки, по его словам, уже могут рассылаться в регионах, технически готовых к введению новой системы, но пока к ней не присоединится вся страна, рассылка повесток через сервис "Госуслуги" будет проводиться только "в тестовом порядке".

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