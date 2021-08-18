Медработники записали обращение к губернатору Иркутской области

В Иркутской области медработники записали видео с обращением к губернатору региона Игорю Кобзеву.

Врачи и медсестры Шелеховской районной больницы жалуются на невыплаты надбавок за работу с пациентами с COVID-19 и острый дефицит кадров. Об этом сообщила редакции Сибирь.Реалии врач приемного отделения больницы Ирина Филатова.

"За июль я получила 35 тысяч рублей, ноль доплат за работу в приемном отделении для коронавирусных пациентов! Я обратилась к главному экономисту с вопросом - мне ответили в очень грубой форме: мол, получили, сколько заслужили, на большее не наработали. "Не нравится - увольняйтесь, на ваше место придут другие", - передаёт разговор Филатова.

По словам ее коллег, отказ в обещанных доплатах за COVID-19 происходит на фоне максимальной загруженности персонала - работники больницы очень часто увольняются, в итоге на оставшихся ложится нагрузка в 3-4 раза выше нормы. "Постоянная текучка кадров: мы из сил выбиваемся, пытаясь прикрыть "прорехи" из-за массовых увольнений. А вместо помощи - руководство просто закрывает штатные места, у нас уже несколько месяцев нет такой позиции как младшая сестра. Санитары убирают за пациентами, моют их, хотя это не их работа", - отмечает старшая медсестра физиотерапевтического отделения Шелезовской больницы Жанна Афанасьева. "Старшая медсестра с опытом больше 30 лет знаете, сколько получает? 17 тысяч!", - также говорит Афанасьева.

В Минздраве Иркутской области редакции Сибирь-Реалии не удалось получить комментарий - по телефонам пресс-службы никто не отвечает. На письменный запрос редакции ответа нет.

Медработники больниц и COVID-госпиталей из разных российских регионов регулярно жалуются на недоплату или полный отказ в выплатах за работу с пациентами с коронавирусом, а также на нехватку персонала. Из-за невысоких зарплат врачи и медсестры часто увольняются.