Примерно 5% компаний уволили персонал за отказ вакцинироваться

Более 40% работодателей грозили уволить или отстранить сотрудников от работы, если они не вакцинируются. Каждая пятая компания применила эти санкции, следует из опроса HR-специалистов, подготовленного по просьбе Forbes.С отказом сотрудников прививаться столкнулись девять из десяти российских компаний, на которые распространяется требование об обязательной вакцинации 60% персонала. Делать прививку от COVID-19 работники не хотели, не смотря на отсутствие медицинских отводов.
За это каждая седьмая компания отстранила не вакцинированных сотрудников от работы. Около 5% организаций уволили “отказников”, хотя юристы утверждают, что это незаконно.
“Работников прививали “для отчета” — надо было по возможности выполнить требования врачей и властей, – комментирует опрос эксперт “Актион Кадры и HR” Александра Борисова. – Отсюда и выбор мотивации в сторону санкций, а не поощрений”.
Не применяли санкции в каждой третьей компании. Там закрыли квоту 60% за счет других вакцинированных сотрудников.
Почти половина опрошенных организаций ещё не знает, что делать с такими работниками. Руководители ждут окончание прививочной компании. Четверть работодателей пытаются мотивировать персонал дополнительными выходными, премиями и другими бонусами.
Более чем у половины опрошенных HR-специалистов негативно относятся к обязательной вакцинации.
- В июне Москва, а вслед за ней и другие российские регионы обязали компании из сферы услуг вакцинировать не менее 60% сотрудников. Первую дозу работники должны получить до 15 июля, вторую – до 15 августа. За нарушение требований компаниям грозит штраф до 1 миллиона рублей.
- В России за последние сутки зарегистрировано 20 765 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За сутки умерли 806 человек с подтверждённым диагнозом с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 171 305 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.