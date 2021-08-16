Примерно 5% компаний уволили персонал за отказ вакцинироваться

Более 40% работодателей грозили уволить или отстранить сотрудников от работы, если они не вакцинируются. Каждая пятая компания применила эти санкции, следует из опроса HR-специалистов, подготовленного по просьбе Forbes.

С отказом сотрудников прививаться столкнулись девять из десяти российских компаний, на которые распространяется требование об обязательной вакцинации 60% персонала. Делать прививку от COVID-19 работники не хотели, не смотря на отсутствие медицинских отводов.

За это каждая седьмая компания отстранила не вакцинированных сотрудников от работы. Около 5% организаций уволили “отказников”, хотя юристы утверждают, что это незаконно.

“Работников прививали “для отчета” — надо было по возможности выполнить требования врачей и властей, – комментирует опрос эксперт “Актион Кадры и HR” Александра Борисова. – Отсюда и выбор мотивации в сторону санкций, а не поощрений”.

Не применяли санкции в каждой третьей компании. Там закрыли квоту 60% за счет других вакцинированных сотрудников.

Почти половина опрошенных организаций ещё не знает, что делать с такими работниками. Руководители ждут окончание прививочной компании. Четверть работодателей пытаются мотивировать персонал дополнительными выходными, премиями и другими бонусами.

Более чем у половины опрошенных HR-специалистов негативно относятся к обязательной вакцинации.