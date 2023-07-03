В Госдуме не видят необходимости в мобилизации после ухода ЧВК "Вагнер"

Необходимости в новой мобилизации из-за ухода бойцов ЧВК "Вагнер" из зоны военных действий в Украине "на сегодня и в ближайшем будущем нет". Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, наёмников ЧВК "Вагнер" "есть чем и кем заменить" в резерве. Ранее в Госдуме заявили, что они больше не будут принимать участие в войне в Украине.

О том, что необходимости в мобилизации нет, правда, по другому поводу, 13 июня заявил президент России Владимир Путин. На встрече с блогерами, авторами телеграм-каналов и военными корреспондентами российских СМИ По словам Путина, её необходимость зависит от целей. "Наши войска были у Киева, нам нужно туда возвращаться или нет?" - задал риторический вопрос Путин.

После мятежа, который устроил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, Путин предложил тем "вагнеровцам", кто "остановился у последней черты", заключить контракт с Минобороны, либо вернуться к семьям или уйти в Беларусь. Были сообщения, что там уже строятся лагеря для бойцов ЧВК "Вагнер".

Накануне в связанных с ЧВК "Вагнер" каналах появились объявления о приостановке набора наемников на месяц "в связи с временным неучастием" в войне с Украиной и переезд компании в Республику Беларусь.

После мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня пункты набора наёмников начали закрываться. С улиц российских городов стали демонтировать билборды с объявлениями о найме в ЧВК.

Последней на данный момент крупной операцией в Украине с участием ЧВК "Вагнер" был штурм Бахмута, в ходе которого формирование Пригожина понесло тяжёлые потери. А всего с начала вторжения в Украину ЧВК "Вагнер", по словам Пригожина, потеряло 20 тысяч наёмников, половина из которых – заключённые. Всего из колоний, по утверждению бизнесмена, завербовали 50 тысяч человек.