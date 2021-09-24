"Медуза": партия "Новые люди" была создана при участии друга Путина

Впервые с выборов в 2003 году в Госдуму прошли не четыре партии, а пять. Пятой партией стали "Новые люди", она получила в общей сложности 13 мест в нижней палате парламента. Ее основал бизнесмен Алексей Нечаев, а один из самых известных политиков в составе — бывшая глава Якутска Сардана Авксентьева. Партия была создана по инициативе и при участии друзей Владимира Путина — братьев Михаила и Юрия Ковальчуков, выяснила "Медуза" (включена в реестр СМИ-иностранных агентов)

Михаил Ковальчук возглавляет Курчатовский институт. Юрий Ковальчук в 1990-е занялся бизнесом и в 1991-м стал вице-президентом Ленинградской ассоциации совместных предприятий. Ее работу курировал глава комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Владимир Путин. Через несколько лет Путин и Ковальчук станут соучредителями кооператива "Озеро". Юрий Ковальчук — председатель совета директоров и один из крупнейших акционеров банка "Россия". Считается одним из самых близких к Путину людей.

Источник издания в администрации президента утверждает, что Нечаев пришел к Юрию Ковальчуку как к "куратору нового партийного проекта" — и вызвался быть спонсором и организатором процесса. Собеседник, знакомый с ходом переговоров Нечаева с Ковальчуками, так объяснил смысл "Новых людей": "За деньги Нечаева, под крышей Ковальчуков". Источник в администрации президента с такой характеристикой согласился.

Как подсчитало движение "Голос" (общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей, незарегистрированное в качестве юридического лица, объявлено "иностранным агентом"), особенно часто о "Новых людях" рассказывали на Первом канале и на "Рен ТВ", долями в которых владеет "Национальная медиа группа", подконтрольная братьям Ковальчукам.

"Никакого отношения к работе партии Юрий Ковальчук не имеет. Никакого", — ответил сам Нечаев "Медузе". Ковальчук проигнорировал вопросы издания.