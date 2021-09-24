Захар Прилепин отказался от мандата депутата Государственной думы

Сопредседатель "Справедливой России – За правду" Захар Прилепин принял решение отказаться от своего депутатского мандата. Он передаст его кандидату Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Как пишет "Газета.Ru", Прилепин намерен сосредоточиться на обучении в Школе губернаторов, которое началось 22 сентября и займет 7-8 месяцев. Он также готов рассмотреть предложение стать исполняющим обязанности губернатора в одном из регионов, если такое поступит.

Источник в окружении политика рассказал Znak.com, что "исходя из своих амбиций Прилепин нацелен на президентскую кампанию". Секретарь президиума центрального совета СРЗП Александр Казаков заявил изданию, что "в нашей политической системе из Госдумы невозможно перейти на большие посты". "Поэтому если идти на президентский пост, то либо с позиции губернатора, либо с позиции министра", – сказал Казаков.