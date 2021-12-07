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"Медуза" рассказала о кампании Кремля против КПРФ

Кремль и силовые структуры ведут кампанию против партии КПРФ, информационная часть которой координируется в Администрации президента. В Кремле недовольны возросшей активностью партии, её контактами с несистемными политиками и критикой итогов выборов в Госдуму. Об этом пишет со ссылкой на источники издание "Медуза" (российские власти признали его СМИ-"иностранным агентом").

По словам собеседников издания, недовольство партией высказывали президент России Владимир Путин, политический блок его администрации и пропрезидентская партия "Единая Россия".

Против политиков из КПРФ заводят уголовные дела, кампания против них ведётся на телевидении, а силовые структуры "с пристальным вниманием" относятся к статусным коммунистам. Два источника "Медузы" предполагают, что в ближайшие несколько лет в партии, с подачи Кремля, может смениться руководство.

Один из собеседников издания считает, что партия повела себя "не как системная", проведя в Госдуму нескольких "неуправляемых" политиков. "Они стали увеличивать зазор с системой, ударились в антиваксерство, стали проводить акции. Это тоже не осталось незамеченным", — отметил источник.

Один из близких к администрации президента собеседников редакции заявил, что на политиков в партии будет продолжено давление. По его словам, "правильные люди" увидят примеры политиков-коммунистов, против которых завели уголовные дела, и "поймут, как надо себя вести". "Неправильным" он угрожает тем, что "их подведут к выходу".

  • Согласно официальным результатам выборов в Госдуму, КПРФ заняла второе место в ходе голосования и набрала 18,93 процента голосов. Это дало ей вторую по величине фракцию в нижней палате парламента из 48 депутатов. Часть избранных депутатов были поддержаны так называемым "Умным голосованием" сторонников Алексея Навального.
  • Недавно по обвинению в незаконной охоте было возбуждено уголовное дело против одного из ярких представителей КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина.
  • КПРФ критикует Кремль за социальную политику с левых позиций, выступая за большую социальную поддержку для населения. Во внешней политике партия зачастую требует ещё более конфронтационной политики с другими странами, чем Москва ведёт сейчас.

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