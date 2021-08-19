Апелляционная коллегия Верховного суда в четверг отказалась отменить решение о недопуске кандидада от КПРФ Павла Грудинина на выборы в Государственную думу. Решение о его исключении из бюллетеня вступило в силу — Центризбирком заявил, что у кандидата найдены иностранные активы, что запрещено для депутатов законом.

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Грудинин — бывший кандидат на пост президента на выборах 2018 года. Тогда он занял на голосовании второе место с результатом 11,77 процента голосов. Во время предвыборной кампании на него началась информационная атака в государственных СМИ. После голосования он потерял контроль над бизнесом и депутатский мандат в городском совете подмосковного города Видное. ЦИК не разрешил компартии передать ему место в парламенте, освободившееся после смерти депутата от КПРФ Жореса Алфёрова.

На выборы в Госдуму в 2021 году коммунисты включили политика в федеральную часть списка, что фактически гарантировало ему попадание в парламент. Однако ЦИК принял решение исключить его, сославшись на проверку Генеральной прокуратуры. Ведомство заявило, что у кандидата в собственности находится компания в Белизе. Он это отрицает.

На заседании в Верховном суде в четверг представитель избирательной комиссии заявил, что Центризбирком компартии не оппонент, а просто исполняет закон, — передаёт ТАСС. Грудинин выразил мнение, что исключение его из списка депутатов связано с рейдерской атакой на его бизнес. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал, что партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.