"Медуза": "Яндекс" с 2019 года формировал "белый список" изданий

"Белый список" изданий, новости которых показываются на главной странице "Яндекса", существует как минимум с 2019 года. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источники в компании.

В этот список входили "Известия", РИА "Новости", "Интерфакс", "Российская газета", "Коммерсант", РБК, "Газета.Ru", RT, "Лента", Regnum, "Независимая газета" и "Взгляд". Новости независимых СМИ, например, "Дождя", "Эха Москвы", "Новой газеты" было запрещено выводить на главную страницу. Источники утверждают, что "белый список" изданий был введен по согласованию с администрацией президента России.

Как пишет "Медуза", после российского вторжения в Украину несколько сотрудников "Яндекса" попытались поговорить с руководством и повлиять на выдачу новостей о войне на главную страницу, но их предложения проигнорировали. Этот вопрос также обсуждался на одном из еженедельных собраний. Источники "Медузы" так передают слова главы бизнес-группы поиска, рекламы и облачных технологий "Яндекса" Андрея Стыскина: "Мы не имеем морального права использовать сервисы "Яндекса" для высказывания моральной позиции".

На вопросы о том, можно ли вообще убрать "Новости" с главной страницы, генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина ответила так: "Скажу эмоционально, но коротко: если мы уберем новости, то мы получим 10 минут славы. Глобально от этого ничего не поменяется, только через 10 минут все вернется на круги своя, и "Яндекса" не будет".

В расследовании "Медузы" также сообщается, что с начала войны с Украиной из России уехали около 18 тысяч сотрудников "Яндекса".

В конце апреля "Яндекс" объявил о продаже сервисов сервисов "Яндекс.Дзен" и "Яндекс.Новости" компании VK, которую возглавляет Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.