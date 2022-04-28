Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

VK купила "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"

Компания VK, ранее известная как холдинг Mail.ru Group, договорилась с "Яндексом" о покупке новостного агрегатора "Яндекс.Новости" и сервиса блогов "Яндекс.Дзен". Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости". Ранее бывший генеральный директор "Яндекса" Тигран Худавердян попал в санкционный список Евросоюза из-за информационной политики "Яндекс.Новостей".

VK возглавляет сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир. Контроль в компании принадлежит "Газпром-медиа" и страховой группе "Согаз", совладельцами которой являются, в том числе, друг Владимира Путина Юрий Ковальчук и его семья, и племянник Путина Михаил Шеломов. Все они находятся под западными санкциями.

В марте РБК сообщал, что на фоне санкций против российской экономики и сокращения доступа к кредитам "Яндекс" собирается продать свои медиасервисы. Один из источников заявлял, что поисковик намерен сконцентрироваться на развитии "поиска, технологий и городских сервисов".

Источник издания отмечал, что компанию тяготят "Яндекс.Новости", так как они вызывают критику со стороны аудитории и Кремля одновременно.

РБК отмечает, что сделка ещё должна быть одобрена регуляторами. Как будут работать сервисы после продажи — не сообщается. Компании обещали раскрыть подробности сделки позднее.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG