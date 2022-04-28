VK купила "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"

Компания VK, ранее известная как холдинг Mail.ru Group, договорилась с "Яндексом" о покупке новостного агрегатора "Яндекс.Новости" и сервиса блогов "Яндекс.Дзен". Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости". Ранее бывший генеральный директор "Яндекса" Тигран Худавердян попал в санкционный список Евросоюза из-за информационной политики "Яндекс.Новостей".

VK возглавляет сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир. Контроль в компании принадлежит "Газпром-медиа" и страховой группе "Согаз", совладельцами которой являются, в том числе, друг Владимира Путина Юрий Ковальчук и его семья, и племянник Путина Михаил Шеломов. Все они находятся под западными санкциями.

В марте РБК сообщал, что на фоне санкций против российской экономики и сокращения доступа к кредитам "Яндекс" собирается продать свои медиасервисы. Один из источников заявлял, что поисковик намерен сконцентрироваться на развитии "поиска, технологий и городских сервисов".

Источник издания отмечал, что компанию тяготят "Яндекс.Новости", так как они вызывают критику со стороны аудитории и Кремля одновременно.

РБК отмечает, что сделка ещё должна быть одобрена регуляторами. Как будут работать сервисы после продажи — не сообщается. Компании обещали раскрыть подробности сделки позднее.