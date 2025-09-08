Медведев пригрозил Финляндии "крахом государственности"

Бывший президент России Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя главы Совета безопасности, опубликовал статью на сайте государственного агентства ТАСС, в которой выступил с угрозами в адрес Финляндии.

Статья называется "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность". Медведев вспоминает о событиях Второй мировой войны, обвиняя Финляндию в нападении на СССР в союзе с гитлеровской Германией и утверждая, что нынешнее руководство Финляндии строит реваншистские планы. Вступление Финляндии в НАТО, усиление её армии, а также оказываемая страной помощь Украине Медведев интерпретирует как нарушение положений послевоенных договоров и намекает на возможность, в частности, потребовать от Финляндии выплаты дополнительных репараций за ущерб, нанесённый СССР во время Второй мировой войны. Медведев также обвиняет Финляндию в том, что она проводит "конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией" и "готовит плацдарм для нападения" на неё. В связи с этим он прямо угрожает Хельсинки: "Противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда. Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет".

Что конкретно стало поводом для статьи Медведева, неясно. Финляндия оказывает активную поддержку Украине, а её президент Александр Стубб играет важную роль в переговорах лидеров стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного урегулирования и поддержки Украины. Прокремлёвские комментаторы активно писали о параллелях, которые проводил Стубб между нынешней ситуацией Украины и ситуацией Финляндии во время Второй мировой войны - президент Финляндии отмечал, что страна, утратив часть территорий, смогла в противостоянии с СССР сохранить государственность.

Перед началом войны с Финляндией в 1939 году советское руководство обвиняло Финляндию в агрессивных намерениях, а в прессе финских лидеров называли "шутами гороховыми".

В Финляндии, как и других граничащих с Россией странах НАТО, многие политики предупреждают об угрозе возможного нападения со стороны России. Они ссылаются при этом и на высказывания различных российских деятелей. Медведев стал одним из наиболее высокопоставленных деятелей, выступивших с угрозами. При этом президент России Владимир Путин неоднократно называл "чушью" и подобными словами утверждения о том, что Россия собирается на кого-либо нападать.