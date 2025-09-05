"Вот Так": в Финляндии отказали 90% российских просителей убежища

Из Финляндии с января по сентябрь нынешнего года были депортированы 104 гражданина России, ранее получивших отказ в убежище в этой стране. Об этом изданию "Вот Так" сообщили в полиции Финляндии.

Как говорится в публикации "Вот Так", в случае с россиянами финские власти рассматривают запросы на убежище гораздо дольше, чем в отношении граждан других стран. В результате многие граждане России, попросившие убежища в стране после начала полномасштабного вторжения в Украину, до сих пор не получили решения. Среди тех, чьи дела были рассмотрены, 90 процентам в убежище было отказано.

В частности, отказывают тем, кто обосновывал просьбу об убежище мобилизацией в России. В мае 2023 года Миграционная служба Финляндии сообщала, что по меньшей мере 1109 россиян запросили убежище на основании уклонения от призыва на военную службу. Многие из этих людей, как отмечают собеседники "Вот Так", занялись в Финляндии активизмом, публично высказывались против российских властей, и теперь возвращаться в Россию им стало небезопасно. Финские власти, однако, отказывают им в убежище, ссылаясь на то, что мобилизации в России закончена. Формально, однако, это не так - указ о мобилизации продолжает действовать, и призыв по ней, прекращённый в ноябре 2022 года, может возобновиться в любой момент. Представительница миграционной службы Финляндии Ану Карппи в конце апреля 2025 года заявляла, что, согласно Конвенции ООН, согласно которой сама по себе угроза службы в армии не является причиной для предоставления убежища.

Поскольку с конца 2023 года все погранпереходы между Финляндией и Россией закрыты, напрямую в Россию депортированных не высылают. Как правило их отправляют в Стамбул или в эстонскую Нарву, где расположен погранпереход с Россией. Сколько людей вернулись в Россию, а сколько остались в третьих странах, "Вот Так" не пишет.

Среди тех, кто всё же получил убежище в Финляндии - активисты, выходившие на множество акций протеста в России, в отношении которых есть подтверждённые случаи их преследования со стороны властей. Также убежище получают люди, подвергавшиеся преследованиями в России из-за принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Защиту получили также бывшие петербургские муниципальные депутаты, которые в начале войны инициировали антивоенное обращение.

После начала российского широкомасштабного вторжения в Украину убежища в странах Запада запросили тысячи граждан России. Поступали сообщения как об отказе в убежище политическим активистам или людям, бежавшим от мобилизации, так и о предоставлении его.

В США в последнее время резко ужесточилась миграционная политика, начались депортации россиян, которым было отказано в убежище. Российские оппозиционные лидеры на днях попросили премьер-министра Канады предоставлять таким людям убежище в Канаде.