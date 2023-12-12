Мефисто-2. Соцсети о письме Александра Калягина Антону Вайно

Скандал в мире российской культуры: Александр Калягин заявил, что уйти с поста председателя Союза театральных деятелей его принудила администрация президента, обвинив в "недостаточной лояльности к властям".

Провластные комментаторы уже наготове.

Сергей Карнаухов:

Предсказуемая пошлость: сразу сливается в паблик всё то, что по-человечески с самим Калягиным вероятнее всего могли обсуждать. Хотя, на месте власти можно было пойти и по другому пути, я про уголовный кодекс, например…

Итак, что произошло? Если коротко, то СТД - Союз Театральных Деятелей, превратился в рассадник антироссийской либеральной субкультуры.

Анна Шафран:

Хорошо, что при всем обилии проблем, которые требуют незамедлительного решения в нынешних условиях тотальной войны Запада против России, у государства хватает времени и сил на то, чтобы заниматься и культурной сферой.

Более того - очень хорошо, что наконец-то культура перестала быть в загоне. Это важнейшая компонента государственной идеологии, без которой нормальное существование и развитие страны невозможно.

среди постановок последнего времени немало откровенно вредных

К сожалению, тезис Владимира Ленина о том, что важнейшим искусством для нас является кино, до сих пор полностью не изжит. Между тем, театр, несмотря на куда меньший зрительский охват, тоже остается весьма важным средством влияния. Да, в театр ходят меньше людей, чем в кино, но среди них много тех, кто принимает важные решения.

Поэтому замена руководства Союза театральных деятелей назрела давно. Александр Калягин, к сожалению, оказался не в состоянии обеспечить нормальную работу театральных фестивалей, включая главный - “Золотую маску”, да и среди постановок последнего времени немало откровенно вредных, если не сказать враждебных по отношению к России.

Уверена, что Владимир Машков, в чьем активном патриотизме сомнений нет, сможет наладить работу СТД и избавить наши театры от чужеродного влияния. Ну а зрители, уверена, по достоинству оценят перемены к лучшему.

В оппозиционной блогосфере обсуждают, что как раз демонстративный лоялизм Калягина и не спас.

Ксения Ларина:

Случай Калягина, его внезапная опала и унизительное прошение о помиловании - невероятно театральный сюжет, целая пьеса о триумфе и падении, Мефисто-2.



СанСаныч ползает на коленях перед путинскими холуями

В октябре 2015 Калягин опубликовал чудовищный по степени пошлости панегирик Путину, в котором он описывал свои чувства во время прослушивания президентской речи в ООН. Калягин признался, что буквально вскакивал перед телевизором и рукоплескал своему президенту![...]



С тех пор прошло восемь лет . Теперь СанСаныч ползает на коленях перед путинскими холуями и молит о пощаде.

Ничему не учит не история, ни великая драматургия.

Андрей Никулин:

Не знаю, что тут сказать. Специально не придумаешь, такого даже в "Мефисто" или "Кабале святош" упомянутого, правда не Сергея, а Михаила Булгакова не было.

Так система преломляет, преклоняет, а потом сбрасывает людей.

И перерабатывает их в один единственный материал.

Причем процесс постоянный и, вполне возможно, через некоторое время подобное письмо, с не меньшим недоумением и очень почтительным возмущением напишет и калягинский сменщик. Вынужденно уступая место еще более ярым и идеологически-выверенным, а такие всегда найдутся. Особенно для хлебного места.

Слава Пустовит:

...произошла чудовищная ошибка. (с)

Кирилл Шулика:

Так закончились 27 лет во главе СТД. Потому что уходить надо, а не уезжать на инвалидном кресле.

Алексей Нечинский:

Читать "прощальные оправдания" Калягина без омерзения невозможно.

Вот уж воистину, та его роль в культовом боевике оказалась пророческой

- моя фамилия Ванюков

- нет, ты Воняев

Вот так теперь и навсегда бывший некогда прекрасный актёр Калягин уходит в вечность уже Воняевым, и это теперь не отменить

Константин Атоев:

Начинал как ВАНЮКИН своим среди чужих.

Закончил тем же ВАНЮКИНЫМ чужим среди своих.

Михаил Шевелёв:

Письмо Калягина Вайно – сильный, конечно, документ эпохи. Но насколько же интереснее было бы прочитать ответ. Вот что там – не содержательно, но стилистически? «Таково, уважаемый Александр Александрович, веление времени»? Или – «Саня, завали варежку»?