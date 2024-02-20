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"Мегамаркет" подтвердил изъятие из продажи книг по закону об ЛГБТ

Писатель и поэт Оскар Уайльд
Писатель и поэт Оскар Уайльд

Российский маркетплейс "Мегамаркет" подтвердил изданию "Коммерсантъ", что сервис изъял из продажи книги, указанные в списке ограничений в связи с российским законом о запрете пропаганды ЛГБТ.

Одновременно в компании отметили, что перечень был сформирован еще в 2022 году по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Указанный список книг действительно существует - он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах и других источниках. "Мегамаркет" принимал участие в обсуждении и подготовке списка и так же, как и все участники рынка, скрыл товары со своей витрины",- сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе "Мегамаркета".

Перечень книг, полученный маркетплейсом, опубликовал ранее во вторник журналист Александр Плющев. Откуда был получен документ, в сообщении не уточнялось. Среди более чем 250 наименований в списке были указаны произведения Фёдора Достоевского, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Марселя Пруста, Оскара Уайльда, Стефана Цвейга и других.

  • В ноябре 2023 года Верховный суд России запретил в стране деятельность формально не существующего "международного общественного движения ЛГБТ", признав его экстремистским.

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