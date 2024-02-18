В Туле избиты участники вечеринки "про любовь и открытость"

В Туле сотрудники силовых структур и люди в масках и без опознавательных знаков в ночь на 18 февраля ворвались в культурный центр "Типография", где проходила вечеринка про "любовь, открытость и сексуальность" под названием Amore party. Об этом сообщает, в частности, телеграм-канал "Осторожно, новости".

К "Типографии", как пишет телеграм-канал, приехал автомобиль с большим количеством полицейских, которые ворвались внутрь. Часть людей вывели на улицу, некоторых из них били, одного мужчину повалили на землю и с криками начали избивать по лицу. Это делал сотрудник в гражданской одежде.

По информации "ОВД-Инфо", у участников вечеринки спрашивали их имена, возраст и "чем они занимаются", их фотографировали. "ОВД-Инфо" тоже пишет, что присутствующих избивали, угрожали принудительной отправкой на войну в Украине. Один из участников мероприятия рассказал, что во время проверки его схватили за волосы, а также заставили спеть гимн Тулы.

Нескольких молодых людей, предположительно, наиболее "феминной" внешности посадили в две "газели" и отвезли в отделение полиции. Участник вечеринки сообщил "ОВД-Инфо", что с ним в отделе было девять человек, но часть задержанных могли быть также в других отделах. На него составили протокол об ЛГБТК-"пропаганде", сказали, что ему придёт повестка в суд, а потом отпустили.

Официальная реакция правоохранительных органов на эти сообщения пока не приводится.