Мелодии и ритмы Индийского океана. Артемий Троицкий в отпуске

Хедлайнеры двести четвёртого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители с островов Индийского океана, способные удивить весь мир культурным разнообразием, но пока этого не сделавшие. Рок-критик Артемий Троицкий популяризирует береговую музыку тропических и экваториальных широт.

Один выпуск "Музыки на Свободе" островной музыке я уже посвящал, года 2–3 тому назад. Новых островов с тех пор не появилось, а вот новая симпатичная музыка из экзотических мест периодически радует меломанское сообщество. В принципе, носителями загадочных и автономных "островных культур" можно считать и Британию, и Японию, и Ирландию, Новую Зеландию – но наибольшее любопытство вызывают острова совсем маленькие и периферийные. Тут оказывается, что размер как раз не имеет значения! Чемпионом можно считать Ямайку, которая пропитала всю планету, от Африки до России, музыкой реггей. Прочие острова Карибского бассейна тоже преуспели – во всём мире танцуют калипсо с Тринидада, кубинский ча-ча-ча, доминиканскую бачату. Но нас сегодня занимает африканский ареал, и здесь всё не так нарядно, как на Карибах.



Пожалуй, по-настоящему смогли прославиться только Кабо Верде – острова Зелёного Мыса. Тамошняя "босоногая дива" Сезария Эвора покорила сначала Францию, а затем и весь мир своими завораживающе печальными песнями в стиле "морна". После кончины трагической артистки зеленомысская сцена отошла в тень, и сегодня я предлагаю совершить скачок через континент на восток, из Атлантики к островам Индийского океана.

Самый крупный и странный из них – Мадагаскар. Славится, в первую очередь, своей уникальной флорой и фауной, но и музыкальная сцена там примечательная. Тамошняя актуальная музыка, в диапазоне от национальной поп-звезды Rossy до англоязычных гаражных панк-рокеров Dizzy Brains, периодически звучит в "Музыке на Свободе". Но сейчас обратимся к корням, и здесь никак не обойтись без самых популярных музыкантов Мадагаскара на протяжении почти полувека – группы Mahaleo. Взяв за основу местный танцевальный стиль "салеги", они внесли в него "цивилизованный" элемент мягкого рока и фанка, сделав это органично и очень темпераментно.

Группа Mahaleo с композицией. Izamay mpamita

Отцами малагасийского рока считаются Los Pepitos & Leur Ensemble. И это настоящий рок – электрический, громкий, агрессивный, даже с дозой психоделики.

Los Pepitos & Leur Ensemble с песенкой B.B.Gasy

Помимо традиционного фольклора и декадентских веяний с далёкого северо-запада на мадагаскарскую эстраду влияла и музыка с Aфриканского континента – в частности, стиль "сукус", производный от конголезской румбы. Здесь особенно хорош певец Сака Жерве, выступавший под ником Saka Dit The King.

Saka Dit the King исполняет Ody Ody

Остров Маврикий намного меньше Мадагаскара и примерно настолько же богаче и комфортабельнее. Это туристический рай: южное побережье застроено шикарными многозвёздочными отелями с гольф-полями; на северном – маленькие колоритные городки, заселённые любителями сёрфинга и прочих океанических забав со всего мира. Символ Маврикия – обаятельная птица додо, которой в столице страны Сен-Луи посвящён целый музей. Птица, как известно, трагической судьбы – чёртовы колонизаторы ещё в XVIII веке извели её полностью… Главная музыка Маврикия называется "сега", и она напоминает мадагаскарскую. Национальная лирическая разновидность получила название soul sega, и её изобретателем считается певец Ti L’Afrique (не путать с Африком Симоном!). Кстати, танцуют сега, не отрывая ступней от земли.

Ti L’Afrique с волнующей La misere noire

Примерно на полпути между Маврикием и Мадагаскаром находится остров Реюньон – единственный в тех краях, где мне ещё не удалось побывать. Реюньон до сих пор считается "заморской территорией" Франции, креольская культура там сильна, и поют местные артисты исключительно на французском диалекте. Однако в музыкальном отношении это отнюдь не шансон, а в основном та же "сега". Прекрасно представляет этот сентиментальный и одновременно зажигательный стиль Мишель Адметт, известный также как "Принц Сега".

Michel Admette исполняет песню Zanguille 4 couleurs

Двухчасовой перелёт в северо-восточном направлении, и мы на Сейшельских островах! На мой вкус – это, возможно, самое лучшее местечко в мире. Не буду аргументировать и объяснять почему; скажу лишь, что на Сейшелах такая гениальная природа, такой душевный комфорт, такое безупречное пляжно-океанное блаженство, что музыка там вообще не особо нужна. Поэтому, наверное, мало кто ею там всерьёз занимается. Известных, "карьерных" артистов там попросту нет; музыканты в основном самодеятельные и заняты в ресторанно-отельной сфере. Играют всё – от сега и реггей до острых хитов.

John Wirtz & Les Boys с композицией Malheur l’Arac

Если захочется приобрести диск или кассету на память, то могу порекомендовать "Сейшельский сувенир" группы John Wirtz & Les Boys.

Плейлист 204-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Man Man (USA). Sheela, LP Dream Hunting in The Valley оf the In-Between

2. Рада и Терновник ft. Альберт Кувезин (РФ). "Шаманы", LP Dream Visions

3. Donny Benét (Australia). Reach The Top, LP The Don

4. Donny Benét (Australia). Second dinner, LP Mr Experience

5. Pauline Anna Strom (USA). Tropical Convergence, LP Angel Tears In Sunlight

6. Mahaleo (Madagascar). Izamay mpamita, LP Alefa Madagascari salegy, Soukous & Soul From The Red Island 1974–1984

7. Los Pepitos & Leur Ensemble (Madagascar). B.B.Gasy, LP LP Alefa Madagascari salegy, Soukous & Soul From The Red Island 1974–1984

8. Saka Dit the King (Madagascar). Ody Ody, LP LP Alefa Madagascari salegy, Soukous & Soul From The Red Island 1974–1984

9. Ti L’Afrique (Mauritius). La misere noire, LP Soul sega sa! Indian Ocean Segas From The 70s

10. Michel Admette (La Reunion). Zanguille 4 couleurs, LP Soul sega sa! Indian Ocean Segas From The 70s

11. John Wirtz & Les Boys (Seychelles). Malheur l’Arac, LP Soul sega sa! Indian Ocean Segas From The 70s

12. Patti Yang Group (Poland/UK). Technicolor Dream, LP War On Love

13. Julian Cope (UK). Your Facebook, My Laptop, LP Self Civil War

14. Bobby Previte, Jamie Saft, Nels Cline (USA). The New Weird, LP Music From The Early 21st Century

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода.



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – GOOGLE PODCAST – YANDEX MUSIC