"Мемориал" признал политзаключённой студентку Олесю Кривцову

Правозащитная организация "Мемориал" признала политзаключённой студентку из Архангельска Олесю Кривцову. Её обвиняют в оправдании терроризма за антивоенные посты в соцсетях. Кривцовой может грозить до семи лет лишения свободы. С начала года она находится под домашним арестом.

По версии следствия, 19-летняя студентка Северного Арктического университета Кривцова сделала в закрытом чате одногруппников репост публикации архангельского активиста Ильи Лешукова, а также опубликовала антивоенные сторис в инстаграме с упоминанием взрыва на Крымском мосту.

Донос на Кривцову, предположительно, написали её однокурсники. Студентку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Помимо "оправдания терроризма", её обвиняют также в повторной дискредитации российской армии.

До этого, в мае прошлого года, Олесю Кривцову штрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации действий российской армии. Протокол на студентку составили за то, что она расклеила на площади Ленина в Архангельске несколько антивоенных листовок.