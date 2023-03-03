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"Мемориал": учитель Никита Тушканов - политзаключённый

Никита Тушканов

Правозащитная организация "Мемориал" признала политзаключённым учителя истории из республики Коми Никиту Тушканова. Тушканов находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма и злоупотреблении свободой массовой информации. Поводом для возбуждения дела стали антивоенные посты педагога в интернете. "Мемориал" требует прекратить политическое преследование Тушканова.

В заявлении "Мемориала" указано, что уголовное дело против Тушканова обусловлено его политическими взглядами и призвано воспрепятствовать продолжению его активистской деятельности, а также педагогической работы. В ходе уголовного процесса нарушаются его права на справедливое судебное разбирательство. "Дело против Тушканова — ещё одна попытка российских властей подавить голоса противников войны с Украиной," - считает "Мемориал".

Сыктывкарский городской суд арестовал Никиту Тушканова 8 декабря 2022 года. Его обвиняют в оправдании терроризма за публикации в соцсетях о взрыве моста через Керченский пролив. По версии следствия, посты "давали положительную оценку" случившемуся. За это учителю может грозить до 7 лет лишения свободы. Росфинмониторинг внес Тушканова в список террористов-экстремистов. В декабре против арестованного учителя возбудили второе уголовное дело - о повторной дискредитации армии.

Ранее Тушканова также штрафовали по статье о дискредитации, но в июле 2022 года суд отменил ему штраф в 30 тысяч рублей из-за истечения сроков давности.

  • Никита Тушканов активно высказывался в своих соцсетях о политической ситуации в стране и вторжении России в Украину. В марте 2021 года его уволили из школы в Микуни (Коми) за "аморальное поведение" – в январе он выходил на одиночный пикет в поддержку свободы слова и в поддержку Алексея Навального. Он обжаловал увольнение в суде, но восстановиться на работе не смог. Тушканов пытался устроиться на работу в школы других районов Коми и в соседних регионах – ему отказывали.
  • В январе невеста Тушканова Александра сообщила, что следователь отказался подписать ей и жениху разрешение заключить брак, поскольку она проходит свидетельницей по делу. Кроме того, она рассказала, что Тушканову отказали в свиданиях не только с ней, но и с матерью и сестрой – последние свидетелями по делу не являются.

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