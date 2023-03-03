"Мемориал": учитель Никита Тушканов - политзаключённый

Правозащитная организация "Мемориал" признала политзаключённым учителя истории из республики Коми Никиту Тушканова. Тушканов находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма и злоупотреблении свободой массовой информации. Поводом для возбуждения дела стали антивоенные посты педагога в интернете. "Мемориал" требует прекратить политическое преследование Тушканова.

В заявлении "Мемориала" указано, что уголовное дело против Тушканова обусловлено его политическими взглядами и призвано воспрепятствовать продолжению его активистской деятельности, а также педагогической работы. В ходе уголовного процесса нарушаются его права на справедливое судебное разбирательство. "Дело против Тушканова — ещё одна попытка российских властей подавить голоса противников войны с Украиной," - считает "Мемориал".

Сыктывкарский городской суд арестовал Никиту Тушканова 8 декабря 2022 года. Его обвиняют в оправдании терроризма за публикации в соцсетях о взрыве моста через Керченский пролив. По версии следствия, посты "давали положительную оценку" случившемуся. За это учителю может грозить до 7 лет лишения свободы. Росфинмониторинг внес Тушканова в список террористов-экстремистов. В декабре против арестованного учителя возбудили второе уголовное дело - о повторной дискредитации армии.

Ранее Тушканова также штрафовали по статье о дискредитации, но в июле 2022 года суд отменил ему штраф в 30 тысяч рублей из-за истечения сроков давности.