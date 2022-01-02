В Томске учительница вышла на пикет в поддержку "Мемориала"

В Томске учительница провела одиночный пикет в поддержку общества "Мемориал" (организация внесена в список НКО-иноагентов). Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила сама учительница Елена Трофимова.

Жительница Томска вышла в центр города к Камню скорби с плакатом, на котором изображен логотип правозащитной организации.

"У нас в стране нет гражданского общества. Многие люди просто не знают, что существовала такая организация - "Мемориал", которая помогала нам сохранять память о наших предках, - отметила активистка. - Поэтому я вышла сегодня на пикет, чтобы закрытие "Мемориала" не прошло в нашем городе незамеченным".

Трофимова считает, что, ликвидируя "Международный Мемориал" и одноимённый правозащитный центр (также признанный НКО-иноагентом), российские власти пытаются скрыть некоторые исторические периоды.

"Считаю, надо знать историю свою и своих предков. Я сама учитель и хочу сказать, что любовь к родине начинается у детей с любви к своим корням, к своим отцам и дедам. Я, например, ни одного своего дедушки не знаю: где они сгинули и ради чего. И сейчас власти заставляют нас любить страну абстрактно, минуя предков. Это неправильно. Подобный эксперимент в истории мы уже наблюдали в 1917 году", - говорит Трофимова.

В четверг проект Идель.Реалии сообщал о серии пикетов в поддержку правозащитников из "Мемориала" в Астрахани.