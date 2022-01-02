В Томске учительница вышла на пикет в поддержку "Мемориала"

В Томске учительница провела одиночный пикет в поддержку общества "Мемориал" (организация внесена в список НКО-иноагентов). Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила сама учительница Елена Трофимова.
Жительница Томска вышла в центр города к Камню скорби с плакатом, на котором изображен логотип правозащитной организации.
"У нас в стране нет гражданского общества. Многие люди просто не знают, что существовала такая организация - "Мемориал", которая помогала нам сохранять память о наших предках, - отметила активистка. - Поэтому я вышла сегодня на пикет, чтобы закрытие "Мемориала" не прошло в нашем городе незамеченным".
Трофимова считает, что, ликвидируя "Международный Мемориал" и одноимённый правозащитный центр (также признанный НКО-иноагентом), российские власти пытаются скрыть некоторые исторические периоды.
"Считаю, надо знать историю свою и своих предков. Я сама учитель и хочу сказать, что любовь к родине начинается у детей с любви к своим корням, к своим отцам и дедам. Я, например, ни одного своего дедушки не знаю: где они сгинули и ради чего. И сейчас власти заставляют нас любить страну абстрактно, минуя предков. Это неправильно. Подобный эксперимент в истории мы уже наблюдали в 1917 году", - говорит Трофимова.
В четверг проект Идель.Реалии сообщал о серии пикетов в поддержку правозащитников из "Мемориала" в Астрахани.
- В ноябре прошлого года Генпрокуратура и прокуратура Москвы подали иски о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал". Их обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах, в частности, в отсутствии маркировки на материалах, а также в "поддержке экстремизма" из-за списка политзаключённых.
- На предварительных слушаниях в Верховном суде представители "Международного Мемориала" отмечали, что выплатили все назначенные штрафы за нарушение закона об иностранных агентах - 4 миллиона рублей.
- 28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать общество "Мемориал". 29 декабря московский суд удовлетворил аналогичное требование столичной прокуратуры о закрытии центра "Мемориал".
- Против ликвидации структур "Мемориала" выступили бывший президент СССР Михаил Горбачёв, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы. Петицию в поддержку организации подписали уже более 140 тысяч человек.
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