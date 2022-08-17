Глава Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время возглавит правительство оккупированной российской армией Херсонской области. Об этом сообщил один из ключевых российских пропагандистов Владимир Соловьёв. Эту информацию Кавказ.Реалии подтвердили два анонимных источника в мэрии Краснодара.

44-летний Алексеенко – мэр Краснодара с ноября 2021 года, ранее он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. В декабре 2021 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Ещё один источник Кавказ.Реалии, также пожелавший остаться неназванным, сообщил, что Алексеенко рассматривался как кандидат на несколько постов. В итоге его предварительно согласовали на должность председателя Совета министров. В администрации Краснодара и Краснодарского края официально назначение Алексеенко пока не комментируют.