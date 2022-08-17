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Мэр Краснодара возглавит правительство оккупированной Херсонской области

Антоновский мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем. Июль 2022 года

Глава Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время возглавит правительство оккупированной российской армией Херсонской области. Об этом сообщил один из ключевых российских пропагандистов Владимир Соловьёв. Эту информацию Кавказ.Реалии подтвердили два анонимных источника в мэрии Краснодара.

44-летний Алексеенко – мэр Краснодара с ноября 2021 года, ранее он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. В декабре 2021 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Ещё один источник Кавказ.Реалии, также пожелавший остаться неназванным, сообщил, что Алексеенко рассматривался как кандидат на несколько постов. В итоге его предварительно согласовали на должность председателя Совета министров. В администрации Краснодара и Краснодарского края официально назначение Алексеенко пока не комментируют.

  • В Херсонской области планируют провести референдум о вхождении региона в состав России. Дата голосования не назначена, сообщалось, что оно пройдёт осенью 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае проведения так называемых референдумов на оккупированных территориях Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями.
  • Как стало известно "Медузе", в июле российские политтехнологи провели в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей закрытый опрос о поддержке присоединения к России. Согласно результатам опроса, за присоединение выступили 30% жителей, за сохранение украинской принадлежности – тоже 30%, остальные "не определились".
  • По информации украинской армии и местных властей, после неоднократных обстрелов мостов через Днепр и командных пунктов российское военное командование покидает Херсон и уходит на левый берег Днепра. В Херсонской области продолжается партизанская война.

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