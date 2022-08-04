"Они находятся в окружении. Они висят над Днепром..."

Повестка разговора с военным экспертом Михаилом Самусем и международным обозревателем Андреем Остальским.

1. Зачем президент Украины сказал, что в Донбассе творится ад, и что силы РФ – превосходящие? Это не породит пораженческие настроения?

2. Почему советник президента Алексей Арестович считает, что РФ больше не сможет захватывать территории?

3. Чего именно хочет добиться Владимир Зеленский от разговора с лидером Китая? Чего в принципе можно добиться от Китая?

4. В самом ли деле эпоха сотрудничества России с Западом навсегда канула в вечность, как полагает специалист по планированию российского МИДа?

5. Что такое новая морская доктрина РФ, и какие новые угрозы она несет миру?

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева