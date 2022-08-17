Глава Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время возглавит правительство оккупированной российской армией части Харьковской области области. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьёв. Эту информацию Кавказ.Реалии подтвердили два анонимных источника в мэрии Краснодара.

44-летний Алексеенко – мэр Краснодара с ноября 2021 года, ранее он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. В декабре 2021 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Ещё один источник Кавказ.Реалии, также пожелавший остаться неназванным, сообщил, что Алексеенко рассматривался как кандидат на несколько постов. В итоге его предварительно согласовали на должность председателя Совета министров. В администрации Краснодара и Краснодарского края официально назначение Алексеенко пока не комментируют.

Ранее Алексеенко опубликовал видео с визита в Харьковскую область, сообщив, что Краснодарский край взял кураторство над регионом.

В восточных областях Украины планируют провести референдумы о вхождении регионов в состав России. Дата голосований не назначена, сообщалось, что они запланированы на осень 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае проведения голосования на оккупированных территориях Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями.

Как стало известно "Медузе", в июле российские политтехнологи провели в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей закрытый опрос о поддержке присоединения к России. Согласно результатам опроса, за присоединение выступили 30% жителей, за сохранение украинской принадлежности – тоже 30%, остальные "не определились".

В новость внесена корректировка: изначально в ней утверждалось, что Алексеенко могут назначить в Херсонскую область.