Мэр Одессы Геннадий Труханов арестован по обвинению в хищениях

Высший антикоррупционный суд в Украине арестовал и отправил в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова. Против Труханова возбуждено уголовное дело о хищении более 90 миллионов гривен (около 2,5 миллиона долларов) из бюджетных средств. На время судебного разбирательства Труханов был отпущен под залог, но не внёс его. Суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в 2016 году Одесский горсовет приобрел здание, ранее принадлежавшее обанкротившемуся заводу "Краян", за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за него на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 миллиона гривен. Полученные от мэрии 185 миллионов фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, связанной с руководством Одессы.