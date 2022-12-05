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В мэрии Одессы проходят обыски, изымают документы

Мэр Одессы Геннадий Труханов

Национальное антикоррупционное бюро Украины в понедельник начало обыски в мэрии Одессы. Об этом сообщает местная пресса. В том числе изъятия документов проводились в кабинете мэра города Геннадия Труханова. Причину обысков спецслужба пока не раскрывает.

Пресс-служба Антикоррупционного бюро 5 декабря сообщила о задержании трёх человек, которых подозревают в создании преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах в одесской мэрии. По данным спецслужбы, преступники контролировали практически все бюджетные расходы, включая закупки из средств городского бюджета, деятельность коммунальных предприятий и другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Для этого они наладили "процесс системного подкупа чиновников и депутатов городского совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления," - сообщает прес-служба НАБУ. Агентство "Лiга.Нет" со ссылкой на свои источники утверждает, что один из задержанных - бизнесмен Борис Кауфман, экс-депутат одесского городского совета и один из богатейших людей Украины. Связаны ли с этим обыски в мэрии, неизвестно.

Мэр Одессы Геннадий Труханов пока никак не прокомментировал обыск в своём кабинете. Он возглавляет Одессу с 2014 года. Имя Труханова за это время фигурировало в нескольких коррупционных скандалах. В 2017 году у него дома и в кабинете также проводились обыски по подозрению в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении. В 2018 году он был задержан в аэропорту Киева: Антикоррупционное бюро подозревало его и нескольких его подчинённых в расходовании бюджетных средств, но в июле 2019 года суд полностью оправдал Труханова.

Местные блогеры писали о причастности одесского главы к ОПГ в 1990-е, о наличии у него более десятка офшорных компаний и гражданства России, однако официального подтверждения этой информации не приводилось.

Кроме того, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский дал поручение СБУ и МВД проверить деятельность Труханова в ответ на петицию, которую подписали более 25 тыс. граждан. Авторы петиции обвиняли городского главу в лояльности к России, нежелании убирать памятники Екатерине II и Суворову, саботаже процесса декоммунизации и других прегрешениях.

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