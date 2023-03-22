Мэрия Новосибирска разослала по вузам рекламу службы по контракту 

Мэрия Новосибирска разослала в городские вузы и колледжи письма с просьбой разместить на сайтах образовательных учреждений рекламу службы по контракту, сообщают Сибирь.Реалии.

На рекламе - фотография военного с надписью ZOV, которая стилизована под георгиевскую ленту, и перечисление льгот для контрактников и участников войны, включая бюджетные места для детей в вузах.

Издание "Тайга.Инфо" сообщает, что аналогичные письма от мэрии Новосибирска получили управляющие организации жилых домов - их просят разместить рекламу "на досках объявлений, входных дверях и в подъездах".

Ранее стало известно, что от выпускников Московского авиационного института (МАИ) требуют подписать повестки в военкомат, и это является условием для получения диплома, а с 1 апреля Минобороны начинает новую кампанию по набору контрактников в российскую армию с целью пополнить её состав на 400 тысяч человек. Одновременно с этим жителям более чем 30 регионов России, состоящим в резерве армии, начали снова вручать повестки в военкоматы – как это было в сентябре прошлого года после объявленной Владимиром Путиным так называемой "частичной мобилизации". Власти утверждают, что это делается "исключительно для актуализации данных воинского учета".