Мэрия Новосибирска разослала по вузам рекламу службы по контракту 

Мэрия Новосибирска разослала в городские вузы и колледжи письма с просьбой разместить на сайтах образовательных учреждений рекламу службы по контракту, сообщают Сибирь.Реалии.
На рекламе - фотография военного с надписью ZOV, которая стилизована под георгиевскую ленту, и перечисление льгот для контрактников и участников войны, включая бюджетные места для детей в вузах.
Издание "Тайга.Инфо" сообщает, что аналогичные письма от мэрии Новосибирска получили управляющие организации жилых домов - их просят разместить рекламу "на досках объявлений, входных дверях и в подъездах".
Ранее стало известно, что от выпускников Московского авиационного института (МАИ) требуют подписать повестки в военкомат, и это является условием для получения диплома, а с 1 апреля Минобороны начинает новую кампанию по набору контрактников в российскую армию с целью пополнить её состав на 400 тысяч человек. Одновременно с этим жителям более чем 30 регионов России, состоящим в резерве армии, начали снова вручать повестки в военкоматы – как это было в сентябре прошлого года после объявленной Владимиром Путиным так называемой "частичной мобилизации". Власти утверждают, что это делается "исключительно для актуализации данных воинского учета".
- Слухи о начале второй волны мобилизации в России в связи с нехваткой живой силы для продолжения полномасштабной войны в Украине периодически появляются в СМИ с конца прошлого года. О проведении подобных мероприятий предупреждали, в частности, разведки нескольких западных стран и власти Украины. В Кремле отрицали и отрицают эти планы.
- По официальным данным, с сентября прошлого года в рамках "частичной мобилизации" на военную службу призвали свыше 330 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Таким образом официально мобилизация в России продолжает действовать.
- В январе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трёх лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками.
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