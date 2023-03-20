Выпускникам МАИ выдают дипломы вместе с повесткой в военкомат

От выпускников Московского авиационного института (МАИ) требуют подписать повестку в военкомат для получения диплома. Об этом узнала "Вёрстка".

По словам выпускников МАИ, окончивших специалитет, дипломы вручают в присутствии военкома и без повестки их выдавать отказываются. В военкомат необходимо явиться "для уточнения документов воинского учёта", говорится в повестке. Выпускник, посетивший военкомат по повестке к диплому, рассказал, что там его пытались завербовать на контрактную службу. Он отказался.

На прошлой неделе военком Пензенской области заявил, что студенты ПГУ будут получать повестки одновременно с дипломами об окончании вуза. В тот же день ректор вуза это опроверг, сказав, что "подобные сообщения предназначены дестабилизировать наших студентов".

Известно, что сейчас жители как минимум 43 российских регионов получают повестки, в том числе на военные сборы. Сборы могут проводиться только по указу президента, отмечает адвокат Павел Чиков. На данный момент такой указ не опубликован.

С 1 апреля в России начнётся новый набор контрактников в армию, в регионы уже спущены соответствующие разнарядки, сообщило издание Ura.ru со ссылкой на источники в уральских регионах. Планируется призвать 400 тысяч человек, утверждает издание.

"Вёрстка" со ссылкой на свои источники также сообщила, что российские военкоматы начинают новый набор добровольцев на войну в Украине. По словам собеседника издания в правоохранительных органах Воронежской области, военные "рассчитывают восполнить потери" в рядах артиллеристов и операторов бронемашин – эти специальности источник назвал "дефицитными".

При этом он не исключил, что "отчаявшиеся люди, маргиналы, которым нечего терять" в итоге отправятся на фронт. Также он подчеркнул, что в военкоматах можно отказаться от поездки на войну "без санкций".