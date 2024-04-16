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Мэром Новосибирска назначен единоросс Максим Кудрявцев

Максим Кудрявцев, 16 апреля 2024 года
Максим Кудрявцев, 16 апреля 2024 года

Городской совет депутатов назначил мэром Новосибирска вице-губернатора региона Максима Кудрявцева из "Единой России".

Кандидатуру Кудрявцева поддержали 40 из 45 депутатов, ещё трое высказались за его соперника – Игоря Украинцева. Двое независимых депутатов вписали в бюллетени строчку "только прямые выборы" – и проголосовали за них. Эти бюллетени признали недействительными.

Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в феврале 2023 года. Последний избранный горожанами мэр – Анатолий Локоть из КПРФ – ушёл в отставку в январе 2024 года ради нового места работы, как писал он сам. Его полномочия истекали в сентябре 2024 года.

Кудрявцев, которому сейчас 48 лет, начал свою политическую карьеру в 2015 году, избравшись депутатом заксобрания Новосибирской области от "Единой России". Через год он прошёл в Госдуму. Там Кудрявцев голосовал за повышение пенсионного возраста, изоляцию российского сегмента интернета и закон об "иноагентах". В 2022 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил Кудрявцева своим представителем в Москве, а в 2023 году вернул в регион, поручив ему "цифровую трансформацию" области.

Выступая перед депутатами, Кудрявцев заявил, что после вступления в должность в первую очередь займётся уборкой Новосибирска и вопросами долгостроев.

  • Прямые выборы мэра сохранились только в пяти региональных центрах: Абакане, Анадыре, Хабаровске и Якутске. Также избирают глав администраций жители Москвы, Санкт-Петербурга и аннексированного Севастополя, которые являются городами федерального значения.

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