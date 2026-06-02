Местные власти: в Брянской области один погибший при ракетном ударе

При ракетном ударе по поселку Суземка в Брянской области один человек погиб, четверо получили ранения, написал во вторник в соцсетях временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Как написал Кочальчук, ВСУ ударили из ракетной системы залпового огня. Погибший, по его словам, мирный житель. Среди пострадавших - сотрудник предприятия "Защита", которое занимается вопросами территориальной обороны и обеспечение безопасности в приграничных районах.

Временный глава региона добавил, что все пострадавшие в результате ракетного удара были госпитализированы.

Власти другого граничащего с Украиной региона - Курской области - сообщили во вторник о трёх раненых в результате атаки дронов. По информации губернатора Александра Хинштейна, пострадали жители Беловского и Льговского районов.

Украинская сторона информацию не комментировала.