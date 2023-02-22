МФЖ приостановила членство Союза журналистов России

Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России. Решение было принято в среду на внеплановой сессии федерации. Главной причиной приостановки стало открытие отделений Союза журналистов России на оккупированных Россией территориях четырёх областей Украины. Ранее Международная федерация требовала от российского союза журналистов закрыть их, но получила отказ.

Президент Международной федерации журналистов Доминик Пардали заявила, что действия российского союза нарушают принципы солидарности и сеют раздор в профессиональной среде. Ранее союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии заявили, что готовы покинуть МФЖ в том числе из-за присутствия в ней российских участников. В конце января МФЖ запустила процедуру приостановки и последующего прекращения членства Союза журналистов России.

Доминик Пардали подчеркнула, что Федерация продолжит поддерживать российских независимых журналистов в России и за её пределами.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв подтвердил, что получил уведомление о приостановке членства своей организации в МФЖ.