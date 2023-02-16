Союз журналистов России поборется с военной цензурой после войны

Союз журналистов России, который считает себя неполитическим общественным объединением и финансируется из государственного бюджета, пообещал бороться с военной цензурой - но только после окончания войны в Украине.

По словам главы организации Владимира Соловьёва (не путать с телеведущим "России-1"), СЖР будет настаивать на отмене ответственности по статьям о фейках и дискредитации российской армии "после завершения спецоперации на Украине". При этом эти статьи были введены в Уголовный кодекс именно в связи с началом войны, спустя несколько дней после российского вторжения в Украину.

По статье о фейках судят за публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России. За это грозит до 15 лет лишения свободы. По подсчётам "ОВД-Инфо", в 2022 году по этой статье возбудили дела против 17 журналистов. Среди обвиняемых или уже осуждённых в том числе Изабелла Евлоева – на неё завели три дела по этой статье, Мария Пономаренко, Александр Невзоров и Марина Овсянникова.

Из-за введения статьи о фейках ряд независимых СМИ были вынуждены приостановить работу или отказаться от освещения войны в Украине. Сотрудники медиа массово уехали в другие страны, чтобы продолжать работу и не попасть под уголовное преследование.

В январе 2023 года российские власти признали одно из крупных независимых русскоязычных СМИ "Медуза" нежелательной организацией. "Фактически, покинув Россию, сотрудники этого СМИ заняли место в строю мощнейшей антироссийской пропаганды", – сказал Соловьёв, подчеркнув, что не удивлён решением генпрокуратуры России.

Международный институт прессы обнаружил около двухсот случаев блокировки российских новостных сайтов за сообщения о войне. По данным института, в России с начала её вооружённого вторжения в Украину зафиксировано 610 нарушений прав СМИ. Большинство из них связаны с цензурой и арестами корреспондентов.

На сайте Союза журналистов России до сих пор указано, что среди целей организации – защита прав и свобод журналистов, содействие свободе массовой информации, поддержка плюрализма и независимости СМИ.