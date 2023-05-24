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Международного Букера впервые получил болгарский писатель

Георгий Господинов с романом "Приют времени"

Международную Букеровскую премию получил роман болгарского писателя Георгия Господинова "Приют времени".

Художественная книга рассказывает об открытии клиники для людей с болезнью Альцгеймера. На этажах больницы детально воссоздали атмосферу прошлых десятилетий: от мебели и напитков до ежедневных газет соответствующего периода. Клиника обрела известность – и в неё стали приезжать здоровые люди, чтобы спастись от ужасов современной жизни.

Жюри назвало книгу "блестящим романом, полным иронии и меланхолии" и "великим романом о Европе". "Это очень глубокое произведение, затрагивающее современный философский вопрос: что происходит с нами, когда исчезают наши воспоминания?", – сказала председательница жюри Лейла Слимани.

Господинов стал первым болгарским писателем, получившим Международного Букера. Награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов он разделит с переводчицей романа на английский язык Анджелой Родел, чью работу жюри назвало "мастерской и деликатной".

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