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МГУ не допускает на работу не привившихся от коронавируса

Факультет химии МГУ им. М.В.Ломоносова

Сотрудников Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, которые без уважительной причины не сделали прививку от коронавируса, с 5 июля не пускают на рабочие места. Такое решение принял штаб МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Запрет не коснулся тех, кто сделал первую дозу вакцины, если она двухкомпонентная. А также переболевших сотрудников или тех, кому прививка противопоказана по медицинским причинам.

Об обязательной вакцинации руководство МГУ сообщило 17 июня, после указа мэра столицы Сергея Собянина привить 60% граждан, работающих в сфере услуг.

Университет поддержал эту инициативу и открыл пункты вакцинации при своем Медицинском научно-образовательном центре. До 15 июля сотрудникам рекомендовали сделать первую дозу вакцины, до 15 августа – вторую.

Всего в МГУ, согласно официальной статистике, работают 10 784 преподавателя и научных сотрудника.

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