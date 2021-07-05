МГУ не допускает на работу не привившихся от коронавируса

Сотрудников Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, которые без уважительной причины не сделали прививку от коронавируса, с 5 июля не пускают на рабочие места. Такое решение принял штаб МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Запрет не коснулся тех, кто сделал первую дозу вакцины, если она двухкомпонентная. А также переболевших сотрудников или тех, кому прививка противопоказана по медицинским причинам.

Об обязательной вакцинации руководство МГУ сообщило 17 июня, после указа мэра столицы Сергея Собянина привить 60% граждан, работающих в сфере услуг.

Университет поддержал эту инициативу и открыл пункты вакцинации при своем Медицинском научно-образовательном центре. До 15 июля сотрудникам рекомендовали сделать первую дозу вакцины, до 15 августа – вторую.

Всего в МГУ, согласно официальной статистике , работают 10 784 преподавателя и научных сотрудника.