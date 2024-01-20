Microsoft: российские хакеры взломали почту руководства компании

Корпорация Microsoft сообщила об атаке российских хакеров, в результате которой были взломаны корпоративные ящики электронной почты, в том числе принадлежащие руководству.

Команда безопасности компании зафиксировала атаку 12 января 2024 года и начала расследование. Выяснилось, что за взломом стоит хакерская группа Midnight Blizzard, "спонсируемая Россией", говорится в пресс-релизе корпорации.

Хакеры смогли получить доступ "к очень небольшому проценту учётных записей корпоративной электронной почты Microsoft, включая членов нашего высшего руководства, сотрудников службы кибербезопасности, юридической службы и других подразделений", сообщает компания.

Группе удалось похитить некоторые письма и прикреплённые к ним документы. Расследование также показало, что изначально хакеры искали в почте информацию о самой Midnight Blizzard.

Корпорация отмечает, что атака не связана с уязвимостью в продуктах или службах Microsoft. На данный момент нет доказательств, что хакеры получили доступ к клиентским средам, исходному коду или системам искусственного интеллекта, утверждает компания. Расследование продолжается.