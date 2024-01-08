Украинские хакеры выложили в сеть данные 24 млн клиентов Альфа-банка

Группировка хакеров KibОrg заявила, что выложила в интернет базу данных клиентов крупнейшего российского коммерческого банка — Альфа-банка. В ней содержатся личные данные примерно 24 миллионов физических лиц и более 13 миллионов организаций.

В пресс-службе Альфа-банка опровергли это сообщение и отрицают факт взлома. Однако издание "Важные истории" проверило случайной выборкой, что опубликованные сведения действительно относятся к реальным жителям России.

Сам взлом был осуществлён группировкой KibОrg в октябре прошлого года. Тогда же были опубликованы данные 44 тысяч клиентов. Альфа-банк утверждал, что это не реальные сведения, а скомпилированные из случайных номеров.

Группировка KibОrg называет себя украинской и заявляет, что борется в информационном пространстве с российской агрессией. Ранее ей удалось взломать базу данных российской компании "Сирена-Трэвел". Тогда в сеть утекла информация о пассажирах авиакомпаний, номерах их рейсов и маршрутах с 2007 по 2023 гг.