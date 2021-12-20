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МИД Беларуси заявил, что на посольство в Лондоне совершено нападение

Посольство Беларуси в Лондоне, 2014 год

МИД Беларуси заявил, что на посольство Республики в Лондоне 19 декабря было совершено нападение. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ведомство.

Группа лиц, согласно заявлению МИДа, повредила фасад здания и напала на прибывших на место происшествия белорусских дипломатов. Одному из них потребовалась медицинская помощь — у него диагностирован перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба.

Нападавших задержала лондонская полиция. По версии Минска, они принадлежат к “радикально настроенной группе эмигрантов”.

Временный поверенный в делах Великобритании был вызван в МИД Белоруссии, где ему “заявили решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента”.

  • Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей, чтобы те попытались её пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.

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